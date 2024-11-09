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▲沈伯洋質疑沒用過中國護照怎來台，民眾黨不分區立委被提名人李貞秀臉書發文反擊。（圖／翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨不分區立委簽署「2年條款」，現任8名不分區立委將於2026年初辭職，由不分區排名第9至16名補上，排名第15名的中國籍配偶李貞秀有機會遞補成爲首位中國籍立委。綠營近期猛攻李貞秀「雙重國籍」爭議，民進黨不分區立委沈伯洋質疑，沒用過中國護照，那當初怎麼來台灣的？對此，李貞秀今（9）日表示，大陸人民往返台灣用入台通行證，並質疑沈伯洋身為法學博士這點都沒掌握，有能力有智慧保家衛國嗎？民眾黨現有8席不分區立委，因就任時簽署「2年條款」，預計就任滿2年，也就是2026年初辭職，將由第9至16名遞補，包括排名第15名的李貞秀。不過，民進黨發言人吳崢日前起底李貞秀背景，質疑仍具有中華人民共和國國籍，將成為中華民國歷史上第一個「真的中國人」立委，進入立院後恐有國安洩露風險。李貞秀則在臉書發文回嗆陸委會，要她提中華民國憲法不承認的「國家」國籍放棄證明，邏輯上就不合理，反而是陸委會應先裁撤。沈伯洋則表示，「來台灣申請文件，不需要去行使以前在中國的護照嗎？」用這方式欺瞞造成大家誤解非常不可取，沒用過中國護照，那當初怎麼來台灣的？李貞秀在臉書發文反擊，「沈伯洋委員出來打球，大陸人民往返台灣用入台通行證，貞秀從未有中華人民共和國護照，法學博士的沈委員這點都沒掌握，你的黑熊學院有能力有智慧保家衛國嗎？」