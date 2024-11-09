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台中智慧治理領潮流！台中市長盧秀燕(8)日出席「2024政府暨教育資訊長高峰會」，與來自政府、教育及產業界的資訊長共同探討智慧國家與AI轉型的重要議題，聚焦如何運用人工智慧技術提升政府治理效能。盧秀燕強調，台中市重視並深耕數位轉型，持續追求智慧治理與淨零排放雙軸轉型，致力讓台中成為數位力領先的城市。盧秀燕表示，台中市積極打造智慧城市，非常重視數位轉型，不只率先成立全台地方政府唯一的數位局，她更將政府善用科技與AI，歸納分成三大策略。第一類為「服務」，例如電子化繳費、復康巴士預約系統以及台中自建的疫苗預約系統，讓民眾隨時隨地都可以查詢疫苗資訊與預約，不但解決民眾的問題，更是為台中的疫苗注射率拿下全國第一；第二類則為「管理」，台中市政府在地方政府為全國第二大，公教警的人員將近五萬多人，從最基本的差勤管理到業務的追蹤，甚至是業務創新都會與人工智慧息息相關；第三類是「城市的產業發展」，成為科技台中的重要里程碑。近年來，不管是外資還是全台最大企業台積電，都製造了很多產能帶來經濟發展及就業。盧秀燕提到，因為近年來的大產能，台中正在興建全國最大的會展中心，未來行業的會議、展覽或銷售都可以在台中盛大舉行，將帶動台中當地的科技與經濟發展。市府數位治理局長林谷隆表示，在盧市長的領導下，積極引導AI、雲端等新興技術在市政府的施政治理中，展現台中市推動智慧城市的決心與成果。台中市透過與國際大廠合作，積極佈局數位轉型與淨零轉型。如數位市民平台台中通App累計下載次數已超過260萬次，為台中購物節、鍋烤節、國際賽車展演都大型活動提供線上服務，就是運用雲端的便利性與擴充性，讓市民能輕鬆享受便捷穩定的數位服務。此外，台中市是全台首批導入AI生成應用助手Copilot 的地方政府，藉此提升行政效率與服務品質，為數位治理奠定基礎。