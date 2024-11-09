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▲▼葛斯齊公布王定宇通訊軟體頭相，以及訊息截圖。（圖／葛斯齊臉書）

▲葛斯齊揭發王定宇桃色緋聞。（圖／葛斯齊臉書）

「最強狗仔」葛斯齊爆料民進黨立委王定宇最新桃色醜聞，指出王曾經帶貌美的「女助理」跟前總統蔡英文吃便當，還深夜傳「我想要妳」煽情的Line訊息，王定宇則全盤否認，斬釘截鐵稱葛公布的截圖為P圖，放話要提告。葛斯齊今（9）日在直播中表示，，對此，稍早，葛斯齊開直播，透露自己今天早上7點才就寢，睡不到3小時，因為實在收到太多有關王定宇事件的訊息，他還和一名立委通上電話，兩人相互比對手上的資料，「，王定宇，你要不要找個關公廟去拜一下？」葛斯齊信誓旦旦地說：「證物準備非常充足，讓你很難想像得到，你真的是沒哏、沒底了啊！你真的很不適合當立委，以你的咖數只能當里長，你的料從20年前就有，！」並表示就怕王定宇不對他提出告訴，自己也等不到3個月（檢察官偵查終結最後期限），希望能想辦法盡快把截圖送至調查局鑑定真偽。而葛斯齊整理、查證所掌握的資料後，透露要到台南出差，訪問知情人士，隨即關掉直播。針對葛斯齊的最新說詞，