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標線型人行道不是交通標線的「裝飾品」，針對汽機車駕駛任意占用停放，影響行人通行，台中市政府交通局與警察局展開大執法，依據道路交通管理處罰條例可處最高新台幣1,200元罰鍰，交通局也呼籲民眾遵守交通法規，共同維護行人用路環境。交通局長葉昭甫表示，人行道提供行人安全、無礙及舒適的通行空間，但常有車輛違規停放人行道，而不願停放合法停車格位，迫使行人需繞道行走車道上，影響行人通行安全與權益；為提升「以人為本」的友善人行道，交通局與警察局合作加強巡查，提高見警率，針對違停車輛執行拖吊取締作業，共同維護行人用路環境。交通局指出，汽機車違規停放占用標線型人行道，依據道路交通管理處罰條例第56條規定可處最高新台幣1,200元以下罰鍰，交通局與警察局加強取締及違規停車，依違規熱時、熱點加強取締，台中市擴大標線型人行道，商圈業者與社區民眾肯定標線型人行道的效益，在建置實體人行道有空間限制的人行道區域，能運用標線型人行道發揮守護行人通行的功用。葉昭甫說，近來受民眾與觀光客矚目的標線型人行道，以西屯區逢甲商圈「福星路(逢甲路至福星北路)道路交通及人行環境改善工程」為例，繪設標線型人行道後，綿延綠色的標線，被稱為像「清涼薄荷牙膏」，行人不必再與車爭道，行走時有「線」可循，但因應駕駛人仍有違規行為，交通局與警方針對人行道違規停車與違規臨時停車加強取締，提醒駕駛人不要圖一時方便，荷包失血，得不償失。交通局表示，為改善行人通行安全，市府近年來設置許多標線型人行道，提供行人安全通行環境，但仍有駕駛將車輛違規停放占用，損害行人通行權利與安全，為維護人行用路環境及通行安全，除了有賴市民共同努力外，交通局與警察局以行人眾多、通行頻繁等商圈或地區之人行空間列為優先重點執法違停區域，一同捍衛行人用路安全。交通局進一步呼籲，台中各商圈周邊多設置有停車場及路邊停車格，請用路人將車輛停放於合法停車格位，創造優質安全的人行空間，需要市民朋友共同的努力，市府也會持續加強各執法，守護用路人安全，讓市民步行更加順暢、舒適與便利。