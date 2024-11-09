兄弟封王遊行登場！中信兄弟睽違1年再度拿下中職35年「年度總冠軍」，達成4年3座總冠軍的成就，同時，也是隊史第10座的冠軍獎盃。今（9）日回到主場洲際棒球場所在的台中，舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，現場吸引大量球迷到場，並且在遊行途中也有球迷，自發性騎車舉旗，跟隨封王車隊，場面相當壯觀，展現百萬象迷的威力。
盧秀燕簡短致詞 北部遊行仍未定
「中信兄弟封王遊行感謝祭」的起點在市政公園，先舉辦了封王慶祝儀式，台中市市長盧秀燕也到場參與。在致詞中表示：「英雄在場的時候，一律省話，我們要把時間留給他們，我只有兩句話要說，第一句話，兄弟封王好爽，第二句話，明年兄弟封王遊行再見！」
對於選在台中舉辦封王遊行，兄弟領隊劉志威受訪表示：「台中、洲際本來是我們的家，當然要在台中辦，前兩年有在台北辦，反應很好，但今年時間比較難確認。」他補充說道：「12強的關係要到月底，球員也有陪家人或訓練的行程，北部遊行目前還沒有最後確認，因為時間比較難安排。」
球迷高喊連霸 騎車夾道護送
遊行一路行經市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並在最後回到洲際棒球場。
除了路邊圍觀的群眾之外，道路上也有大量象迷，身穿兄弟球衣，除了舉起球員毛巾外，也有寫上「兄弟連霸」、「兄弟齊心、邁向第一」的旗幟，並自發性地夾道護送封王車隊，而兄弟球員則熱情向群眾揮手，場面熱鬧十足。
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「中信兄弟封王遊行感謝祭」的起點在市政公園，先舉辦了封王慶祝儀式，台中市市長盧秀燕也到場參與。在致詞中表示：「英雄在場的時候，一律省話，我們要把時間留給他們，我只有兩句話要說，第一句話，兄弟封王好爽，第二句話，明年兄弟封王遊行再見！」
對於選在台中舉辦封王遊行，兄弟領隊劉志威受訪表示：「台中、洲際本來是我們的家，當然要在台中辦，前兩年有在台北辦，反應很好，但今年時間比較難確認。」他補充說道：「12強的關係要到月底，球員也有陪家人或訓練的行程，北部遊行目前還沒有最後確認，因為時間比較難安排。」
球迷高喊連霸 騎車夾道護送
遊行一路行經市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並在最後回到洲際棒球場。
除了路邊圍觀的群眾之外，道路上也有大量象迷，身穿兄弟球衣，除了舉起球員毛巾外，也有寫上「兄弟連霸」、「兄弟齊心、邁向第一」的旗幟，並自發性地夾道護送封王車隊，而兄弟球員則熱情向群眾揮手，場面熱鬧十足。