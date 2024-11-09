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▲台中市長盧秀燕出席中信兄弟封王遊行，在慶祝儀式上致詞。（圖／記者葉政勳攝）

▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，在今（9）日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意。（圖／記者葉政勳攝）

▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，在今（9）日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意。（圖／記者葉政勳攝）

▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，在今（9）日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意。（圖／記者葉政勳攝）

兄弟封王遊行登場！中信兄弟睽違1年再度拿下中職35年「年度總冠軍」，達成4年3座總冠軍的成就，同時，也是隊史第10座的冠軍獎盃。「中信兄弟封王遊行感謝祭」的起點在市政公園，先舉辦了封王慶祝儀式，台中市市長盧秀燕也到場參與。在致詞中表示：「對於選在台中舉辦封王遊行，兄弟領隊劉志威受訪表示：「台中、洲際本來是我們的家，當然要在台中辦，前兩年有在台北辦，反應很好，但今年時間比較難確認。」他補充說道：「遊行一路行經市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並在最後回到洲際棒球場。