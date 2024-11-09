兄弟領隊回應王建民續約狀況！為慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」，同時也是隊史第10座的冠軍獎盃，中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，在今（9）日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，隊中投手教練王建民也到場出席，並在稍晚趕回台北參加12強賽中華隊訓練。針對王建民本季合約即將到期一事，領隊劉志威表示：「目前已經有約時間，會就細節的部分討論一下」
執教一軍首度奪冠 下家落腳何處引熱議
王建民在2018年回到台灣後，先後在富邦悍將、中信兄弟擔任客座投手教練，在2021年開始成為兄弟正式的二軍投手教練，並在2023年接任一軍投手教練。本季搭配日籍總教練平野惠一，一同幫助兄弟奪下近4年第3座總冠軍，不過合約在今年到期，未來動向引起外界關注。
對此，劉志威今（9）日在封王遊行現場接受訪問，回應稱：「我想球團跟建民，雙方合作都滿愉快的，目前已經有約時間，會就細節的部分討論一下。」另外，他也提到：「我覺得建民也很想在台灣棒球界做貢獻，他怎麼決定，我們都尊重，但我覺得他還是很想幫助整個環境持續進步，這也是他回台灣工作的主要目的。」
針對未來球隊規劃，劉志威補充道：「跟總教練和整體團隊做過討論安排，有初步共識，未來可能會做一些部門的補強，比如說投手部分、跑壘部門、復健部門會做一些調整。」
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王建民在2018年回到台灣後，先後在富邦悍將、中信兄弟擔任客座投手教練，在2021年開始成為兄弟正式的二軍投手教練，並在2023年接任一軍投手教練。本季搭配日籍總教練平野惠一，一同幫助兄弟奪下近4年第3座總冠軍，不過合約在今年到期，未來動向引起外界關注。
對此，劉志威今（9）日在封王遊行現場接受訪問，回應稱：「我想球團跟建民，雙方合作都滿愉快的，目前已經有約時間，會就細節的部分討論一下。」另外，他也提到：「我覺得建民也很想在台灣棒球界做貢獻，他怎麼決定，我們都尊重，但我覺得他還是很想幫助整個環境持續進步，這也是他回台灣工作的主要目的。」
針對未來球隊規劃，劉志威補充道：「跟總教練和整體團隊做過討論安排，有初步共識，未來可能會做一些部門的補強，比如說投手部分、跑壘部門、復健部門會做一些調整。」