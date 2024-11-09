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▲中信兄弟舉辦封王遊行，總教練平野惠一、江坤宇、曾頌恩等球員一起在巴士上揮手向支持他們的球迷們致謝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

▲中信兄弟舉辦封王遊行，球迷們騎車上街將台中街道擠得水泄不通。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

▲中信兄弟舉辦封王遊行，台中市沿街都有支持的球迷舉牌歡迎。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

兄弟領隊回應王建民續約狀況！為慶祝中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」，同時也是隊史第10座的冠軍獎盃，中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，王建民在2018年回到台灣後，先後在富邦悍將、中信兄弟擔任客座投手教練，在2021年開始成為兄弟正式的二軍投手教練，並在2023年接任一軍投手教練對此，劉志威今（9）日在封王遊行現場接受訪問，回應稱：「」另外，他也提到：「針對未來球隊規劃，劉志威補充道：「跟總教練和整體團隊做過討論安排，有初步共識，未來可能會做一些部門的補強，比如說投手部分、跑壘部門、復健部門會做一些調整。」