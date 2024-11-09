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▲葛斯齊（右）爆料王定宇（左）私生活有問題，還曬出疑似對方發送：「我想要妳。」的聊天記錄。（圖／王定宇臉書、資料照）

▲汪小菲遭到葛斯齊踢爆婚變內幕，為了出口氣，他還曾到警察局踢爆大S非法使用藥物。（圖／記者陳明中攝）

▲王力宏日前遭到前妻指控出軌時，葛斯齊也化身「爆料第一線」，分享自己曾直擊王力宏疑似性交易。（圖／王力宏微博）

▲日前葛斯齊在綜藝節目中，影射新生代陸劇男星楊洋「睡粉」傍富婆。（圖／翻攝《你是我的榮耀》微博）

號稱「最強狗仔」的資深娛樂記者葛斯齊，近來槓上民進黨立委王定宇，影射對方私生活不檢點，甚至還曬出疑似對方傳送：「我想要妳」的聊天紀錄，王定宇則是反擊痛批對方根本是在鬼扯造謠，兩人的隔空對罵也引來不少關注。擁有「亞洲跟拍一哥」之稱的葛斯齊在爆料方面也很有一手，不少男藝人像是汪小菲、王力宏、楊洋的出軌、戀情醜聞都是他揭露的，戰績可謂是相當輝煌。不少人都是從汪小菲與大S（徐熙媛）的離婚風波中認識葛斯齊這號人物，早在離婚一事尚未曝光時，葛斯齊就甩出多張汪小菲與其他女性的不雅照片，並指控男方婚內出軌多名女性、疑似與網紅張穎穎交往，氣得汪小菲將他告上法院2次。雖然葛斯齊事後表示非常後悔曝光這件事，稱當時揭穿汪小菲黑料純粹只是幫與對方有過節的狗仔朋友出氣，沒想到卻弄巧成拙變成局內人，不過葛斯齊也因爆料此事後一戰成名，直接被譽為「亞洲跟拍一哥」。昔日王力宏遭到前妻李靚蕾指控出軌時，葛斯齊也曾化身「爆料第一線」，公開王力宏婚變內幕。在過往的直播中他分享曾經直擊到王力宏疑似性交易，在蹲點時常常會看到衣著性感的女性造訪王力宏的住宅，大多待不到1小時就離去。有次見到有個女性不到1小時就從王力宏家離開，他也追上去詢問該女性詳細內幕，雖然對方並未透露，但葛斯齊稱有偷看到女方手機上寫著：「已經結束了」、「錢已到帳」、「金額正確」。日前登上綜藝節目《11點熱吵店》時，葛斯齊在節目中再次爆料某位30多歲的中國頂流男明星「睡粉」，沒有直說是誰的他僅透露對方名字正著念、倒著念都可以，微博上粉絲人數超過1000萬，人氣不輸劉德華。葛斯齊接著爆料，該男星最初還不紅時，一名年長9歲的女粉絲曾砸重金，以近乎包養的方式為其應援，該男星無以為報只好「獻身」償還。不過該男星走紅後每拍一部戲就和不同的女星傳緋聞，看得富婆粉絲非常不滿，找人偷拍對方私下約會的照片，在準備曝光之際卻遭到電視台壓下。粉絲根據葛斯齊、林襄等人在綜藝節目中的「口型」，推測出葛斯齊其實就是在點名新生代陸劇男神楊洋。