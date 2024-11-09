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▲子瑜（右）、舒華（左）回台幫Elkie（中）慶生，3人一起到KTV唱歌。（圖／Elkie IG）

▲▼子瑜、舒華、Elkie不僅嘴對嘴親親，還在包廂大唱蔡依林金曲〈日不落〉。（圖／Elkie IG）

▲子瑜（左）在高鐵上唱歌，舒華（右）在旁邊看傻了眼。（圖／翻攝自Threads）

韓國女團TWICE的成員周子瑜和(G)I-DLE成員葉舒華都是台灣女孩赴韓打拚的最佳代表，兩人私下透過莊錠欣Elkie的介紹也成為好友；近日她們回台支持Elkie演唱會，3人也一起到KTV唱歌、慶生。事後子瑜更於自己的粉絲社群泡泡貼出和舒華趕高鐵的影片，只見舒華掌鏡，臭美地說：「怎麼可以這樣子，趕高鐵還這麼漂亮」，子瑜則自顧自的對著鏡頭開始唱陶晶瑩的歌曲〈姊姊妹妹站起來〉，兩人私下互動超逗趣，讓粉絲笑翻。近日子瑜、舒華回台掀起騷動，兩人到台南逛大東夜市被民眾捕捉，一起坐在路邊打彈珠超級可愛；後來兩人又和Elkie聚會，一起去KTV唱歌、幫Elkie慶生。姐妹3人嗨唱蔡依林金曲〈日不落〉，更大膽嘴對嘴親親，展現十足好交情。事後子瑜、舒華搭高鐵趕行程，兩人在車上也直接脫下口罩自拍，一點都不怕被認出來。只見舒華掌鏡，對著鏡頭擺出各種怪表情，還自豪地說：「怎麼可以這樣子，趕高鐵還這麼漂亮」，子瑜則旁若無人的唱起陶晶瑩的歌曲〈姊姊妹妹站起來〉，讓舒華看傻眼，還開玩笑說：「給我個麥，給我個麥（克風）」。姐妹兩人的逗趣互動讓粉絲看了笑翻，紛紛留言：「這麼甜的姊姊妹妹～應該加入SOLO單曲裡」、「她們3人真的感情很好、很親密，祝福她們友誼長存」、「難得合體，太驚喜」、「可愛台灣女孩萬歲」、「連老歌都唱出來了」、「3人成團一定紅爆，期待」、「子瑜唱的歌甚至是1999年出的，子瑜剛出生、舒華還在排隊中，舒華前一句說怎麼趕高鐵還這麼漂亮，子瑜就開始熱唱這首我真的問號？跟姊姊妹妹站起來到底有什麼關聯」。