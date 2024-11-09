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美國總統大選落幕，前總統川普將重返白宮，國民黨立委王鴻薇在臉書說，公視Taiwan plus一部針對美國大選的影片，竟批川普是被定罪的重刑犯。Taiwan Plus是文化部「國際影音串流平台計畫」設立的影音串流平台，目的是希望用英語向宣揚台灣新聞的觀與台灣在地的節目，但2022年開設迄今，APP下載次數僅5萬左右，效益不彰，加上爭議不斷，屢屢引發在野黨批評。為了向國際多多宣揚台灣，前總統蔡英文任內就由文化部委託公視基金會建置英語網路影音平台，希望內容涵蓋新聞、節目、專題、紀錄片等，光是前導計畫就花了10億元，但遭質疑該計畫將淪為台灣的大外宣，蔡英文也遭批介入公視經營，2020年7月，計畫嘎然而止，隔年改由中央社承接，但2022年文化部與中央社合約到期，TaiwanPlus再度移交公視經營，2022年10月正式開播。根據公視基金會114年度預算書，公視由政府編列預算捐贈約29億元，其中國際影音平台總經費，包括勞務成本約7.8億元與固定資產投資約6千萬元，合計約8.5億元。公視也稱，會繼續製作高品質又有創意的原創短片系列推廣於更淺層但人數更多 的海外用戶，提升對台灣的認識與認知，讓用戶更有機會接觸 TaiwanPlus 其他新聞與節目內容。不過TaiwanPlus開播迄今2年多，知名度與使用度偏低，一直是很大的問題。文化部在設TaiwanPlus時就設立目標，APP下載數要達百萬，但迄今才約5萬左右。臉書兩個粉專，TaiwanPlus有22萬粉絲、TaiwanPlus News34萬粉絲，在Youtube兩個頻道，TaiwanPlus有9.2萬訂閱、 TaiwanPlus News有9.9萬訂閱。民眾黨就曾酸，「跟一般小網紅差不多」。除了成效問題外，取材與立場同樣屢遭質疑不夠專業。民眾黨也曾批評，民進黨高喊「抗中保台」，但負責Taiwan Plus品牌識別設計的業者，竟是「中國官媒包裝老手」，多次接案幫《央視》和《中國環球新聞網》行銷，這樣的廠商明顯跟執政黨主張不符。此外，民眾黨也批，Taiwan Plus原先設定是要向國際宣傳台灣，照理說該端出最具台灣特色的內容，但平台上不少新聞與台灣毫無關聯，例如報導韓國天團BTS成員確診，或是播出北韓歌頌領導人金正恩的紀錄片15秒，還有龍捲風橫掃北歐等國際新聞，可見Taiwan Plus根本搞不清楚客群的定位，行銷效果自然大打折扣。前立委、現任台北市副市長林奕華2022年也曾質疑，立法院僅同意文化部，可以成立TaiwanPlus的平台，並沒有允許TaiwanPlus成立電視頻道，但公視卻開播電視頻道，並無法源依據。