NBA美國職籃曼菲斯灰熊今（9）日在主場迎戰華盛頓巫師，前役以17分之差擊敗湖人隊的灰熊，此戰則是靠著前鋒Jaren Jackson Jr.砍下全場最高39分，終場就以128：104痛宰巫師，收下2連勝。而此戰灰熊隊日籍後衛河村勇輝再度獲得上場機會，他先是上演相當精彩的「no looking pass」傳球，成功助攻隊友得到分數，隨後又在外線飆進三分球，個人NBA生涯的首記外線開張，也受到許多日本球迷關注。
河村勇輝前役對湖人 斬獲個人NBA生涯首分
身高僅172公分的河村勇輝，是現役NBA當中的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的選手，河村也成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位登上NBA的日本球員。而前天對上湖人隊時，河村先是靠著要到對手Bronny James的犯規，隨後並穩穩把握住2次罰球機會，斬獲個人NBA生涯得分。
河村今日先送出漂亮助攻 隨後在外線開砲
今日在面對巫師隊的比賽上，河村勇輝也在末節剩下4分39秒時被換上場，他先是在比賽剩下2分42秒時，秀出背後傳球助攻隊友得分，讓現場的灰熊球迷以及轉播單位驚呼連連。
隨後比賽倒數1分55秒時，河村勇輝在外線靠著漂亮的後撤步，出手成功空心破網，這是他NBA生涯首個field goal（場地得分），總計河村今日共替補上場4分39秒，個人出手3投1中得到3分，另有2籃板、1助攻表現，在場上的正負值為-1。
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身高僅172公分的河村勇輝，是現役NBA當中的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的選手，河村也成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位登上NBA的日本球員。而前天對上湖人隊時，河村先是靠著要到對手Bronny James的犯規，隨後並穩穩把握住2次罰球機會，斬獲個人NBA生涯得分。
河村今日先送出漂亮助攻 隨後在外線開砲
今日在面對巫師隊的比賽上，河村勇輝也在末節剩下4分39秒時被換上場，他先是在比賽剩下2分42秒時，秀出背後傳球助攻隊友得分，讓現場的灰熊球迷以及轉播單位驚呼連連。
隨後比賽倒數1分55秒時，河村勇輝在外線靠著漂亮的後撤步，出手成功空心破網，這是他NBA生涯首個field goal（場地得分），總計河村今日共替補上場4分39秒，個人出手3投1中得到3分，另有2籃板、1助攻表現，在場上的正負值為-1。