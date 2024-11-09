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NBA美國職籃曼菲斯灰熊今（9）日在主場迎戰華盛頓巫師，前役以17分之差擊敗湖人隊的灰熊，此戰則是靠著前鋒Jaren Jackson Jr.砍下全場最高39分，終場就以128：104痛宰巫師，收下2連勝。而此戰灰熊隊日籍後衛河村勇輝再度獲得上場機會，，個人NBA生涯的首記外線開張，也受到許多日本球迷關注。身高僅172公分的河村勇輝，是現役NBA當中的最矮球員，同時也是自1976年NBA以來，第9位身高僅有5尺8吋的選手，河村也成為自田臥勇太、渡邊雄太、八村壘之後，第4位登上NBA的日本球員。而前天對上湖人隊時，，斬獲個人NBA生涯得分。今日在面對巫師隊的比賽上，河村勇輝也在末節剩下4分39秒時被換上場，他先是在，讓現場的灰熊球迷以及轉播單位驚呼連連。隨後比賽倒數1分55秒時，，總計河村今日共替補上場4分39秒，個人出手3投1中得到3分，另有2籃板、1助攻表現，在場上的正負值為-1。