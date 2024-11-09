我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，而被繼續羈押，民眾黨立委黃國昌則質疑，若媒體報導屬實，台北地檢署應快起訴，為何還要延押柯文哲？對此，媒體人黃智賢則批評，說黃國昌草包，還是太客氣；她也質問，「當年檢察官辦理前總統陳水扁或前立委林益世案，是不是羈押4個月才起訴？」「黃國昌還在睜眼說瞎話！」黃智賢在臉書指出，黃國昌跟民眾黨發言人陳智菡等人，在看到扣押裁定書以後，居然還可以反智的說三道四，「這證實了，為了利益，人類可以多麼沒有下限，黃國昌小丑式的語言，連裁定書是什麼，都搞不懂」。黃智賢質疑，黃國昌居然要求北檢在2個月內，就要起訴柯文哲，是要脅迫北檢做他小弟？她批評，說黃國昌草包，還是太客氣，黃應該問問他的親密好朋友、柯文哲辯護律師鄭深元，「當年他辦林益世案，不是羈押4個月才起訴？」而威京集團主席沈慶京的辯護律師越方如，當年擔任檢察官在辦陳水扁的案子時，是不是也是羈押4個月才起訴？黃智賢諷刺，黃國昌這種草包，可能只會吼叫，不具有閱讀文字的能力，否則，以現在公開的證據與資訊，無論如何，不該講出押人取供這種沒有常識的話，而挺柯的網紅館長，已經崩潰到說，「沈慶京高興給柯文哲錢，有什麼不可以？」黃智賢直言，柯文哲是當時的台北市長，有絕對的權力，可以影響京華城容積率，容積率就是錢，給容積就是給財團錢，「館長腦子結構，應該是不了解賄賂，行賄，收賄，對價的意義」。黃智賢說，無腦挺柯的人，可以繼續無腦挺，沒有人可以阻止，可悲的是，媒體跟一些政治老鳥，為了流量跟利益，明知是昧著良心說謊護航，還是繼續說謊護航，「柯文哲的黨羽，仍在不停的禍害台灣，黃國昌，可以得意多久？」