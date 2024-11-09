巴基斯坦東部的拉合爾市（Lahore）和鄰近地區10月底便被大片濃霧籠罩，旁遮普省（Punjab）的18個地區週五開始被迫關閉學校、政府機構、公園、博物館等設施，因為霧霾對身體的危害已達到危險程度，並導致數萬人患上呼吸道相關疾病。
綜合《美聯社》、《BBC》等外媒報導，即使每年這個季節，印度、巴基斯坦都會因為農民在收割農作物後、焚燒殘梗，加速清理農地而導致火災、霧霾遽增，但今年狀況之嚴峻，可說是前所未見。一般拉合爾的空污都是在11月底-12月達到高峰，今年卻早早宣布實施一連串應變措施，美國NASA科學家古普塔（Pawan Gupta）警告，這可能代表「最嚴重的污染還沒到」。
美國NASA的衛星影像顯示，近日，印度首都德里和巴基斯坦拉合爾之間地區，有一整區壟罩在厚厚的煙霧之下，並有多地發生火勢。此外，拉合爾市數百萬車輛、郊區工業（如燃煤磚窯）排放的廢氣，無疑都加劇汙染程度，在與從西藏吹來的冷空氣結合後，最終形成籠罩該地區上空的霧霾。
根據美國國家環境保護局（EPA）的空氣品質監測指數（AQI），數值高於300即表示處於有害狀態，而拉合爾自11月以來，每天的數據都遠超標準，有時甚至達到1千多。當局呼籲民眾盡量不要出門，若真有必要外出，也應該戴好口罩：「不戴口罩呼吸拉合爾的空氣，相當於每天吸幾十支煙。」
拉合爾當地醫院表示，越來越多病患因氣喘、喉嚨發癢和咳嗽就醫，呼吸道疾病的患者激增，令人非常擔憂，因為現在還沒有迎來冬季第一波寒流，就已經這麼多人生病，難以想像之後會如何，呼籲政府確保不會出現藥品短缺的情況。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國NASA的衛星影像顯示，近日，印度首都德里和巴基斯坦拉合爾之間地區，有一整區壟罩在厚厚的煙霧之下，並有多地發生火勢。此外，拉合爾市數百萬車輛、郊區工業（如燃煤磚窯）排放的廢氣，無疑都加劇汙染程度，在與從西藏吹來的冷空氣結合後，最終形成籠罩該地區上空的霧霾。
根據美國國家環境保護局（EPA）的空氣品質監測指數（AQI），數值高於300即表示處於有害狀態，而拉合爾自11月以來，每天的數據都遠超標準，有時甚至達到1千多。當局呼籲民眾盡量不要出門，若真有必要外出，也應該戴好口罩：「不戴口罩呼吸拉合爾的空氣，相當於每天吸幾十支煙。」
拉合爾當地醫院表示，越來越多病患因氣喘、喉嚨發癢和咳嗽就醫，呼吸道疾病的患者激增，令人非常擔憂，因為現在還沒有迎來冬季第一波寒流，就已經這麼多人生病，難以想像之後會如何，呼籲政府確保不會出現藥品短缺的情況。