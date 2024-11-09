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▲民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪秀出特支費全當員工績效獎金 單據，不滿丈夫被說成貪污犯。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，台北地院1日召開延押庭，確定延押2個月，柯文哲的妻子陳佩琪昨日廉政署以證人身分到案說明，經過3.5小時直接請回。陳佩琪今日表示，柯文哲當台北市長8年特支費全部都給員工當績效獎金用，出門永遠是公車、 捷運、走路，把他說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，她不服。陳佩琪臉書發文指出，柯文哲在市長任內，幫台北市還債500多億，世大運開閉幕式比前任市長編列的預算少支出了數十億。最近整理他桌子，發現一張幕僚給他的單子，上面記錄他當市長八年，市長特支費700至800萬元，全部都給員工當績效獎金用。陳佩琪指出，柯文哲平日吃飯只花五分鐘、也不愛美食，吃東西原則是吃飽有體力即可，他當醫生時都吃台大醫院地下室的自助餐、衣服也永遠是那幾件襯衫，2023年下市長職務當黨主席， 也堅持不幫自己編列薪水 。「我們全家從沒買車子， 出門永遠是公車、 捷運、走路， 我們都用BMW 當交通工具〔 B(BUS)M(MRT)W(WALK)〕， 他更常使用腳踏車。」陳佩琪提到，「把他說成一個見錢眼開、收受賄絡的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，我不服， 我抗議」、「這是我對一刀刀砍向我先生、砍向我們家的司法與不公不實的輿論，要表達強烈抗議的心聲，我所講的每一字每一句，都是千真萬確的事實。」最後，陳佩琪強調，夫妻本是同林鳥， 大難來時永不散。