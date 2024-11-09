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前立委高嘉瑜與總統賴清德關係密切，但今年2月卸任立委後，迄今仍未有新職，最新消息傳出高嘉瑜明年2月後，將接任退輔會所屬的欣欣大眾百貨公司董事長。不過退輔會今（9）日僅說，現任董事長尤志煌任期迄今尚未屆滿，退輔會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。事實上除了高嘉瑜，不少今年大選落敗的綠營前立委，包括前立委鄭運鵬、賴品妤，也都還在等候總統賴清德關愛眼神。高嘉瑜過去挺賴立場鮮明，但卸任迄今9個月，高嘉瑜新工作仍無著落，過去曾一度傳出，他可能被安排參選基隆市長，不過遭到否認，且賴清德屬意的基隆市長戰將，應是賴清德的姪子、基隆市議長童子瑋，高嘉瑜參選機會不高。除了高嘉瑜，前立委賴品妤、羅致政，則都與高嘉瑜一樣，還未傳出新職。不過同樣知名度頗高的前立委鄭運鵬，卸任後被傳要接高雄市副市長、交通部長、高鐵董事長，但近日則傳出，鄭運鵬要接任中華顧問工程司董事長。但也有不少前立委在敗選後，立刻就有新工作，例如現任法務部次長黃世杰、教育部次長張廖萬堅、衛福部次長林靜儀、總統府副秘書長何志偉，都在賴清德上任後，轉戰到行政部門。