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NBA美國職籃雖然許多球隊的市價連年有所提升，但目前的比賽收視率下降，卻儼然是不爭的事實，且等到日後LeBron James、Stephen Curry、Kevin Durant等球星退役之後，勢必會對於收視率帶來更嚴峻的挑戰。稍早傳奇球星「俠客」Shaquille O'Neal則在節目上分享，自己對於目前NBA收視率下降的看法，稍早「俠客」Shaquille O'Neal在個人最新一期的《The Big Podcast》播客節目當中，對於目前NBA的收視率正在下降提出自身看法，O'Neal表示：「目前NBA的收視率下降，是因為我們關注的是同一件事情，「我不介意金州勇士隊當年投三分，，那麼為什麼每個人都要採用相同的進攻策略呢？我認為這樣子的打球風格，讓現在的比賽變得無聊。」Shaquille O'Neal如此說到。Shaquille O'Neal隨後也在節目上，回憶起過去個人在NBA的巔峰時期，「每支球隊的進攻方式各不相同，也都有著各自不同的戰術策略。，那些試圖複製勇士隊成功的嘗試，正在毀掉NBA。」