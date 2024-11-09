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有網友在網路爆料，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名公務員，因遭主管長期霸凌而輕生，但事後長官還不准救護人員為死者蓋白布，勞動部8日回應，已針對該事件啟動行政調查。國民黨立委許宇甄要求勞動部長何佩珊，三天內向社會大眾說明清楚整起事件的原因。疑似死者同事在Threads上爆料，「想起之前你曾經有機會可以調走，後來同事慰留你，你很善良，還是留下來和大家共同奮鬥，然後，也持續被長官歇斯底里破口大罵……11月4日，你把你的性命也一併交了出來。」許宇甄說，勞動部5月初才發文，勞工若遇到職場霸凌、職場壓力，勞動部每年提供6次免費心理諮商，勞動部下屬機關卻自己發生疑似霸凌輕生事件，官員還下令遺體不得蓋白布，冷血無情至極，令人感到憤怒，且事發迄今已數日，動部對此事件低調不敢面對，請問號稱參與工運、農運等社會運動出身的何佩珊，要多久才能給社會一個交代？許宇甄批，何佩珊連勞動部基層職員都無法保護，怎麼有能力保護和照顧全國勞工？她要求勞動部，應先將涉嫌霸凌者調離現職接受調查，有錯該懲處就要懲處，並在三天內向社會大眾說明清楚整起事件的原因，還給亡者一個公道。