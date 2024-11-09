兄弟持續和FA雙子溝通！中信兄弟陣中兩員大將，「雙子」詹子賢、陳子豪先後行使自由球員權利（FA），開出中職自由市場的第一槍，兩人都為兄弟球團效力至少9年以上，能否續留兄弟也引發球迷熱議。兄弟今（9）日在台中舉行封王遊行，有不少球迷向詹子賢、陳子豪高喊：「留下來」，而領隊劉志威接受媒體訪問則表示，目前都持續和FA的球員溝通中，待申請截止日後會再進行內部討論。
持續和FA球員溝通 待截止日再評估
在兄弟奪下總冠軍後，中職35年球季正式落幕，本季陣中共有5名球員符合自由球員資格。在外野手詹子賢率先行使自由球員（FA）權利後，重砲陳子豪也提交申請文件，兩人成為本季中職自由市場的重要大物，外界預估將掀起一波搶人大戰。
兄弟球團領隊劉志威，對於和詹子賢、陳子豪的合約討論狀況，表示：「如同之前所說，一直都有在聯繫。」至於其他球隊FA選手的部分，會等到11日截止，再進行內部討論。
此外，兄弟陣中另一名握有FA權利的內野手許基宏，並沒有出席封王遊行活動，關於雙方合約狀況，劉志威說：「有跟他談過，但目前還不確定，因為行使FA是選手的權利，留給球員自己做決定。」
球迷高喊留下來 詹子賢笑稱：有點尷尬
身處FA話題中心的詹子賢，今（9）日首度在提出FA後露面，參加兄弟在台中的封王遊行，沿途有相當多民眾向他高喊：「留下來！」對此，詹子賢笑說：「有球迷一搭一唱，一邊喊詹子賢，一邊喊留下來，大家一直看我，感覺有點尷尬，不想變焦點。」
但他也說道：「感謝他們還記得我在這一隊，大家一起遊行很開心，蠻喜歡這種氛圍的。」關於合約問題，詹子賢表示：「目前都還在等待當中，不知道怎麼講，不可能不去想這些事，其實這陣子也都睡不太好，但就是順其自然，照自己的心去走。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
在兄弟奪下總冠軍後，中職35年球季正式落幕，本季陣中共有5名球員符合自由球員資格。在外野手詹子賢率先行使自由球員（FA）權利後，重砲陳子豪也提交申請文件，兩人成為本季中職自由市場的重要大物，外界預估將掀起一波搶人大戰。
兄弟球團領隊劉志威，對於和詹子賢、陳子豪的合約討論狀況，表示：「如同之前所說，一直都有在聯繫。」至於其他球隊FA選手的部分，會等到11日截止，再進行內部討論。
此外，兄弟陣中另一名握有FA權利的內野手許基宏，並沒有出席封王遊行活動，關於雙方合約狀況，劉志威說：「有跟他談過，但目前還不確定，因為行使FA是選手的權利，留給球員自己做決定。」
球迷高喊留下來 詹子賢笑稱：有點尷尬
身處FA話題中心的詹子賢，今（9）日首度在提出FA後露面，參加兄弟在台中的封王遊行，沿途有相當多民眾向他高喊：「留下來！」對此，詹子賢笑說：「有球迷一搭一唱，一邊喊詹子賢，一邊喊留下來，大家一直看我，感覺有點尷尬，不想變焦點。」
但他也說道：「感謝他們還記得我在這一隊，大家一起遊行很開心，蠻喜歡這種氛圍的。」關於合約問題，詹子賢表示：「目前都還在等待當中，不知道怎麼講，不可能不去想這些事，其實這陣子也都睡不太好，但就是順其自然，照自己的心去走。」