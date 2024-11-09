我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟舉辦封王遊行，王威晨、詹子賢、岳東華、吳俊偉等球員一起在巴士上揮手向支持他們的球迷們致謝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

▲中信兄弟舉辦封王遊行，提出FA自由球員的詹子賢（中）也有現身，現場球迷不斷對他大喊留下來。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

▲中信兄弟球團與臺中市政府攜手合作，在今（9）日舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」，以「市政公園」為首站，終點將回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，沿途「不停靠」慢速行進，讓球員們向市民揮手致意。（圖／記者葉政勳攝）

兄弟持續和FA雙子溝通！中信兄弟陣中兩員大將，「雙子」詹子賢、陳子豪先後行使自由球員權利（FA），開出中職自由市場的第一槍，兩人都為兄弟球團效力至少9年以上，能否續留兄弟也引發球迷熱議。在兄弟奪下總冠軍後，中職35年球季正式落幕，本季陣中共有5名球員符合自由球員資格。兄弟球團領隊劉志威，此外，兄弟陣中另一名握有FA權利的內野手許基宏，並沒有出席封王遊行活動，關於雙方合約狀況，劉志威說：「球迷高喊留下來 詹子賢笑稱：有點尷尬身處FA話題中心的詹子賢，今（9）日首度在提出FA後露面，參加兄弟在台中的封王遊行，沿途有相當多民眾向他高喊：「留下來！」但他也說道：「感謝他們還記得我在這一隊，大家一起遊行很開心，蠻喜歡這種氛圍的。」