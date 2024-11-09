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▲2024台灣卓越印刷設計展11/9-11/17於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.09）

▲「2024台灣卓越印刷設計展」今（9）日舉辦開幕式。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.09）

▲「2024台灣卓越印刷設計展」以三大主題展及跨域交流論壇為主軸，推動產業跨域合作。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.09）

「台灣卓越印刷設計展」是全台首創的「專業印刷設計」的特展，致力於展示國內卓越的印刷品牌和技術，全面呈現印刷產業的精湛技術和未來發展趨勢。今年展覽以「共生效印」為主題，將探索創新的印刷技術、強化企業間的合作，並推動印刷產業鏈的融合。展覽透過設計視角，利用材料運用、循環設計、減少印刷浪費等策略，實現新型態的印刷模式。同時以「共生思維」推動跨領域合作與共生關係，促進更具可持續性的未來發展。今(9)日開幕活動產官學等各界代表齊聚。經濟部產業發展署民生化工組組長翁谷松表示，我國擁有卓越的印刷品牌及印刷技術，近年來更運用核心價值，將其運用在各行各業。台灣區印刷暨機器材料工業同業公會秘書長陳銘基說，現場許多優異作品，展現印刷業界努力的成果。高雄市印刷商業同業公會理事長林伯瑜則表示，今年「共生效印」的主題呼應了「共生思維」，推動印刷業與其他行業跨領域合作與共生關係。此次展覽主視覺設計呼應台灣卓越印刷設計展的標誌，展現「p」與「d」的翻轉聯想。印刷（print）用「p」表示，設計（design）用「d」表示，這兩個字母巧妙地融合在一起，象徵著印刷與設計產業的緊密聯結。視覺符號以色彩變化來象徵豐富的展覽內容；創造封閉的迴圈造型結構，傳達展覽對於永續和再生的重視。一體兩面，永續共生。「2024台灣卓越印刷設計展」以三大主題展及跨域交流論壇為主軸，推動產業跨域合作。「台灣金印獎特展—2024獲獎精選」展出第18屆金印獎的精選作品，展現印刷多面向跨域應用與創新的精神。「跨界合作：冷燙技術印刷展」由映品形象設計研究所與岱稜科技聯合策劃，探索冷燙技術與各行各業的創新融合，展示其在現代設計中的潛力。展覽涵蓋多元產業，包括美妝、食品及開架商品，全面呈現冷燙技術在各領域中的應用。「跨域交流論壇」將安排21場主題論壇與2場體驗工作坊，邀請印刷業者、設備商、材料商及設計師等24位產業專家，透過三大主題論壇帶來產業新知與深度對談，幫助印刷產業了解如何以設計創意帶動產業創新，提升印刷設計作品之產業價值。為了響應環保，展會執行單位財團法人印刷創新科技研究發展中心與威齊織品共同開發的開幕伴手禮提袋，使用通過OEKO-TEX及REACH等國際檢驗的義大利膠膜，不含任何致敏或致癌的物質，在提升客戶創意同時注重環境可持續性，並開發對環境有利的材料，展示台灣在印刷產業中的創新與責任。「2024台灣卓越印刷設計展」11/9-11/17於駁二藝術特區蓬萊B4倉庫舉辦。