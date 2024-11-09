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▲8日晚間，捷運板南線發生砍人事件，北市警員薛先得見狀，立即上前奪刀並壓制嫌犯。今天上午，他現身板橋公園受訪，現場示範擒拿術，並還原當時情況。（圖／翻攝畫面）

8日晚間，捷運板南線發生砍人事件，王姓婦人持美工刀揮舞，劃傷16歲高中生臉頰，當時情況緊急，北市警員薛先得見狀，立即上前奪刀並壓制嫌犯。而薛先得身份曝光，大家才得知他竟是一名警員，今天上午，他現身板橋公園受訪，現場示範擒拿術，並還原當時情況。薛先得表示，昨天晚間他下班返家，捷運車廂內聽聞有人持刀傷人，立即前往查看，發現王姓婦人與高中生互相拉扯，他立即衝上前奪刀並壓制嫌犯。警方獲報到場後，薛先得低調離開捷運站，直到製作筆錄時，才說出自己也是警察。薛先得坦言，面對昨天晚間的狀況，身為警察都會挺身而出，對此，台北市長蔣萬安也大力讚賞他的英勇，薛先得謙虛表示，警察會全力保護市民安全，並現場示範擒拿技巧，才能順利奪刀壓制嫌犯。