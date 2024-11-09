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▲中信兄弟舉辦封王遊行，總教練平野惠一、江坤宇、曾頌恩等球員一起在巴士上揮手向支持他們的球迷們致謝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

▲中信兄弟舉辦封王遊行，球迷們騎車上街將台中街道擠得水泄不通。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

▲中信兄弟舉辦封王遊行，球迷們騎車上街將台中街道擠得水泄不通。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

▲中信兄弟舉辦封王遊行，全隊遊行終點回到洲際棒球場和球迷們一起大合照慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.09)

中信兄弟拿下中職35年總冠軍，為球團拿下近4年的第3冠，今（9）日和台中市政府攜手合作舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。兄弟封王遊行從早上10點半開始，以「市政公園」為首站，終點回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，總教練平野惠一日前接受訪問，談到封王遊行時，曾表態擔心到場人數如果太少，可能會感覺有點尷尬。首度以總教練身份參與遊行，他談起印象深刻的部分，笑說：「有人騎摩托車，後面放我的照片，還拿著『屏東』兩個字的看板，不知道我是不是能成為屏東榮譽市民。」