中信兄弟拿下中職35年總冠軍，為球團拿下近4年的第3冠，今（9）日和台中市政府攜手合作舉辦「中信兄弟封王遊行感謝祭」。根據兄弟球團公布資訊，估計約有15萬名球迷參與這次遊行，並且有1萬名球迷湧入洲際棒球場，參與後續的封王感謝祭活動，讓事前曾表態擔心到場人數的總教練平野惠一，接受訪問時表示：「看到這麼多人，覺得很幸福。」
15萬象迷出動 平野惠一：很幸福
兄弟封王遊行從早上10點半開始，以「市政公園」為首站，終點回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，總教練平野惠一日前接受訪問，談到封王遊行時，曾表態擔心到場人數如果太少，可能會感覺有點尷尬。不過在活動當日，包含集合起點、遊行路途還有終點的球場，都湧入大量象迷到場支持，並且有球迷開車、騎摩托車，沿途伴行，展現「百萬象迷」的威力，也避免讓平野惠一擔憂成真。
根據兄弟球團公布資訊，約有15萬名球迷參與這次遊行，並且有1萬名球迷湧入洲際棒球場，參與後續的封王感謝祭活動。首度以總教練身份參與遊行，他談起印象深刻的部分，笑說：「有人騎摩托車，後面放我的照片，還拿著『屏東』兩個字的看板，不知道我是不是能成為屏東榮譽市民。」
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兄弟封王遊行從早上10點半開始，以「市政公園」為首站，終點回到「英雄谷」臺中洲際棒球場，總教練平野惠一日前接受訪問，談到封王遊行時，曾表態擔心到場人數如果太少，可能會感覺有點尷尬。不過在活動當日，包含集合起點、遊行路途還有終點的球場，都湧入大量象迷到場支持，並且有球迷開車、騎摩托車，沿途伴行，展現「百萬象迷」的威力，也避免讓平野惠一擔憂成真。
根據兄弟球團公布資訊，約有15萬名球迷參與這次遊行，並且有1萬名球迷湧入洲際棒球場，參與後續的封王感謝祭活動。首度以總教練身份參與遊行，他談起印象深刻的部分，笑說：「有人騎摩托車，後面放我的照片，還拿著『屏東』兩個字的看板，不知道我是不是能成為屏東榮譽市民。」