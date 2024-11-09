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▲中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺在野柳附近海域。(圖／交通部航港局提供)

▲交通部次長林國顯(左2)到野柳視察中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺案。(圖／交通部航港局提供)

交通部次長林國顯8日，由航港局局長葉協隆陪同，到野柳視察中國籍鈺洲啟航號貨輪擱淺案，指示把握海象可作業時間，儘速完成殘油抽除工作，以解除對海洋生態環境之威脅。交通部次長林國顯，是由航港局局長葉協隆陪同，到野柳視察在野柳地質公園岸際擱淺的中國籍鈺洲啟航號貨輪現場處置情形。林國顯指示航港局應持續密切督促船東、P&I保險公司及海事業者，把握海象可作業時間，儘速完成餘油抽除，落實岸際、海面巡查、遠端影像監控船況、無人機空拍、水質監測等環境監控作業，並適時與當地民眾溝通說明已實施污染防治措施與環境監控情形，同時備妥油污染緊急應變作法，後續並應借鏡近期擱淺案例，檢討歸納海難高風險潛勢區及緊急應處能量。航港局局長葉協隆說，為盡快完成殘油抽除，航港局已協調具備動態定位系統的東方建設者(OrientConstructor)工程船在基隆港待命，在完成抽油機具、設備及人員整備與安全檢查後，於今(9)日前往現場執行殘油抽除前置作業，如海象許可及作業順利，可望自10日展開實際餘油抽除作業，如海象允許預計約5日內，可將247噸重油抽除，以期早日解除對海洋生態環境造成的威脅。葉協隆並說，鈺洲啟航號貨輪殘油達290噸(含43噸輕油)，於該輪擱淺前，即會同海洋保育署及新北市政府調度防污資材，先行在野柳、東澳、龜吼漁港及核二廠等地佈署攔油索與吸油棉索，該輪於10月31日擱淺後，航港局立即成立前進指揮所，指派專人密切掌握該輪船況及周邊環境情況，並要求P&I保險公司依照海保署油污染擴散模擬範圍，規劃新北市金山至瑞芳的海岸線巡查範圍，同時備妥岸際防污與除污設備；同時為避免一旦殘油外洩造成抽取海水的水產養殖及餐廳等業者蒙受損失，亦要求P&I保險公司密切聯繫新北市與基隆市政府建立通報窗口，倘有污染情形立即通報應處。葉協隆指出，航港局為維護野柳珍貴的地質生態與環境，除優先進行抽油、船體及貨物移除作業外，同時亦已啟動海難事故原因調查、向船舶所有人及其保險公司索取賠償等準備工作。另有鑑於近年極端氣候，船舶擱淺海難事故遽增，航港局後續將依據交通部次長林國顯指示，蒐集相關海難歷史資料與此次海難事故，進行比較分析，歸納各類海難情境應儲備之作業能量及聯繫窗口，以強化航行安全及海難應變機制。