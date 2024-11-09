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▲▼鄭雨盛、申鉉彬有同一頂綠色帽子，更有一樣貼著米妮防蚊貼紙的外套。（圖／翻攝自韓網）

▲鄭雨盛（右）、申鉉彬（左）的經紀公司都出面否認這次的緋聞。（圖／鄭雨盛、申鉉彬IG）

韓國青龍獎影帝鄭雨盛51歲還是單身，近日傳出戀愛消息，對象是小13歲的女演員申鉉彬。申鉉彬代表作包含《機智的醫生生活》、《財閥家的小兒子》，她和鄭雨盛被抓包有同款帽子和一樣有米老鼠貼紙的外套；對此，雙方所屬經紀公司第一時間都出面否認消息，但此震撼彈仍舊在韓國娛樂圈掀起水花。韓媒報導指出，近期鄭雨盛和申鉉彬戀愛傳聞甚囂塵上，有消息稱申鉉彬經常去鄭雨盛愛光顧的酒吧，還有人從照片中抓包兩人常使用「情侶單品」，包含一頂綠色帽子及米老鼠圖案的防蚊貼片，都貼在黑色外套上，感覺很像是同一件外套，被質疑交情不單純。對此，鄭雨盛的經紀公司Artist Company在9日發表聲明，公開否認此事，經紀公司強調兩人的戀愛傳聞根本「毫無根據」，認為所謂的情侶配件根本是劇組提供的服裝，相關照片都是在工作人員在場的情況下拍攝的。申鉉彬的經紀公司Youborn Company也透過聲明否認兩人戀愛消息，強調雙方只是合作過同一部劇的同事關係。據悉，兩人曾在去年一起合作韓劇《跟我說愛我》，劇情講述習慣用繪畫代替語言表達感情的聾啞人車振宇（鄭雨盛飾）和用聲音表達心意的鄭暮恩（申鉉彬飾）之間命運般的愛情。該劇場景和劇情設定浪漫唯美，也難怪男女主角拍過戲後鬧出緋聞。目前鄭雨盛已投入Disney+新劇《韓國製造》的拍攝，和玄彬搭檔，兩大男神將擦出怎樣的火花，令不少粉絲期待。