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▲謝瓊煖 （左）和李雪（右）的母女情逼哭觀眾。（圖／翻攝自Netflix）

由嚴藝文執導寫實影集《影后》已經在11月7日於Netflix上線，該劇揭露女明星私下勾心鬥角，為求上位的殘忍血淚史，由林廷憶飾演的新人史艾瑪貫穿全場，而她也從前期積極試鏡，追逐夢想的小白兔，變成一個會算計心機的大婊子，甚至還睡製作人的導演老公，讓劇迷崩潰喊，「實在太不討喜了！」也有不少人在討論，整齣戲最大亮點就是李雪和謝瓊煖這對母女。林廷億在劇中飾演的史艾瑪是一位有明星夢的素人演員，為了得到一個角色，餓肚子減肥、演屍體被前輩踩手根本不算什麼，但就在她好不容易有機會能拿到一部電影的女主角時，因為和她共同競爭的女演員有雄厚背景，還是導演李雪的前女友，李雪也本就相中由前女友來飾演這個角色。林廷憶不甘心自己明明比較有實力，跑去李雪家，主動獻吻，「妳想要我是誰，我就是誰」，終究她還是被內心的野獸吞噬了初衷，為前途和一路支持她的男友分手，還甩了帶她入行的經紀人胖姐（鍾欣凌 飾），最後甚至和給她機會的製作人謝盈萱的導演老公薛仕凌上床。從小白兔變成大婊子的人設，讓許多人越看越火大，直呼，「全劇最大反派是她欸」、「真的沒想到這種反轉」、「史艾瑪太不討喜了」、「到底是什麼裝清純的眼神，看了就討厭」。如果說，林廷憶是最大反派，那李雪、謝瓊煖母女檔就是騙走大家最多衛生紙的溫情派了，李雪在劇中飾演新銳導演TB，因為一直看不起媽媽只是個八點檔演員，明明寫了自己和媽媽的故事，卻不讓媽媽來演。其實謝瓊煖很想演女兒的戲，但她不願向女兒低頭，好不容易鼓起勇氣去試鏡，卻被女兒打槍，「妳確定要用這種拙劣的演法嗎」，謝瓊煖大吼，「為什麼妳總是要對我這麼壞這麼殘忍！我知道妳這輩子一直在等我一個道歉！但是很抱歉妳等不到！」謝瓊煖大哭說出心中的話，「妳爸落跑之後我就到處找演戲賺錢的機會，因為我要養家，我要確保妳有房子睡覺有飯吃，妳以為我不想死嗎，但我張開眼睛就想到妳。」不只是把李雪逼哭，也把所有觀眾都逼哭了。