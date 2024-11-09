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▲GD相隔7年回歸樂壇，新歌〈POWER〉已上線。（圖／翻攝Melon）

▲今年9月太陽（右）展開個人巡演時，GD（中）、大聲（左）也登台為好兄弟應援。（圖／__youngbae__ IG）

▲BIGBANG曾是K-POP的傳奇人物，寫下無數輝煌歷史，可惜前團員T.O.P（左二）與勝利（左一）先後爆出毀滅性醜聞，重挫團體形象。（圖／BIGBANG臉書）

南韓天團BIGBANG的隊長GD（權志龍）近日無預警以個人單曲〈POWER〉重回樂壇，還驚喜宣布即將暌違7年回歸 MAMA舞台，讓全球粉絲大暴動。不過，更令人意外的是BIGBANG有望完整體再回歸，並準備登上MAMA的舞台推出由太陽、大聲參與製作的團體新歌並合體表演。KPOP迷與偶像、歌手們一年一度最重要的音樂盛事MAMA Awards頒獎典禮即將於本月23日，在日本大阪的京瓷巨蛋展開，近來回歸樂壇的GD也驚喜宣布飛往日本表演。綜合韓國媒體報導，除了目前剛推出的〈POWER〉外，作為組合隊長的GD還計畫與BIGBANG的成員太陽、大聲，一起推出合作新曲，將在MAMA的舞台上兌現粉絲的承諾合體開唱，未來也會漸漸開啟團體活動，一步一步重振「BIGBANG」這塊招牌。BIGBANG出道之際是以5人體制活動，不過在2017年時成員T.O.P被捲入吸毒的醜聞中，給團體帶來難以抹去的污名。沒過兩年勝利又被爆出是Burning Sun事件的主謀之一，直接重挫團體形象，BIGBANG至此開始進入冷凍時期，在2022年T.O.P退團前夕發行了單曲〈春夏秋冬（Still Life）〉後，直到目前團體都再無回歸進展。雖然BIGBANG暫緩團體活動，但GD、太陽、大聲之間關係依然相當要好，今年9月太陽展開個人巡演時，兩人也登台為好兄弟應援，近來大聲還在個人綜藝中找來GD、太陽喝酒閒聊，3人罕見同框的畫面不到一週就飆破600萬次觀看，全球的V.I.P們也都十分期待能時隔7年，再次看到昔日天團重組開唱。