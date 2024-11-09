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▲Dua Lipa在亞巡期間，還和比利時音樂才子Pierre De Maere合作新歌〈These Walls〉。（圖／dualipa IG）

29歲英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）曾拿過3項葛萊美獎、7座全英音樂獎肯定，近來正忙著全新巡演「Dua Lipa - Radical Optimism Tour」，該巡演也將在11月20日在樂天桃園棒球場開唱，不過在此之前，原本應該在今（9）日前往印尼雅加達開唱的她，宣布因為舞台的安全問題，因此決定取消演出，「我非常期待這個夜晚，無法為大家表演，真的讓我很痛苦。」杜娃黎波本來預計在今天於可容納1萬6500人的印尼體育館（Indonesia Arena）開唱，不過昨日凌晨她突然在IG限時動態發文表示，「我很心痛地要分享這個消息，我本周六無法在雅加達演出了」，她表示自己已經抵達雅加達，也已經準備好要表演，不過因為舞台的安全問題，強行表演是很危險的，所以不得取消演出。杜娃黎波也說，自己非常期待這個夜晚，無法為大家表演讓她覺得很痛苦，尤其她距離上次在雅加達表演，已經過去很長一段時間，「我愛你們所有人，真是迫不及待回到同個地點和你們一起唱歌跳舞，讓我們的心得到釋放。」雖然杜娃黎波遺憾取消雅加達的演出，不過目前台灣的場次並未受影響，歌迷還是可以期待，在11月20日晚上於樂天桃園棒球場，感受到這名擁有超過420億次數位串流收聽天量的歌后，在現場演出的魅力。而在亞巡期間，杜娃黎波還和比利時音樂才子Pierre De Maere合作新歌〈These Walls〉，也讓人期待她之後是否有機會現場演唱這首歌。