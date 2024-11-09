NBA湖人當家球星LeBron James再度展現全能身手，全場轟下21分、13助攻和12籃板，拿下本季個人第二次大三元，並率領湖人116：106擊敗費城76人，延續主場不敗紀錄。
球星Anthony Davis傷癒歸隊，全場砍下31分，Austin Reaves 貢獻20分，而替補出場的D'Angelo Russell也有18分入帳，幫助湖人在1勝4負的客場之旅結束後，重返主場就成功守住勝利。而LeBron James在第四節初便完成了個人生涯第114次大三元。
76人主力缺陣 George又陷入低潮
76人兩位主力缺陣，前MVP Joel Embiid 因推擠記者遭禁賽三場，全明星後衛 Tyrese Maxey 也因腿筋受傷而缺陣，預計將休養至少兩週，球隊戰力大打折扣，此役球星Paul George又陷入低潮，僅得9分，戰績滑落至1勝7負，並吞下五連敗。
湖人調整陣容奏效，新任教練 JJ Redick本場比賽將Cam Reddish取代 Russell進入先發陣容，也讓板凳火力能夠銜接；作為替補出場的Russell擁有更多的開火權，為球隊帶來更大能量。
76人在半場前成功追平13分的落後差距，但湖人隨即打出一波8：0的攻勢，並在下半場開始後又接連打出10：0的高潮，徹底擊潰76人。
39歲的James自從去年超越Tim Duncan成為NBA歷史上第二年長完成大三元的球員後，已累積了7次大三元。歷史紀錄保持者為Karl Malone，他在2003年11月以40歲127天的年齡完成了大三元。
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76人主力缺陣 George又陷入低潮
76人兩位主力缺陣，前MVP Joel Embiid 因推擠記者遭禁賽三場，全明星後衛 Tyrese Maxey 也因腿筋受傷而缺陣，預計將休養至少兩週，球隊戰力大打折扣，此役球星Paul George又陷入低潮，僅得9分，戰績滑落至1勝7負，並吞下五連敗。
湖人調整陣容奏效，新任教練 JJ Redick本場比賽將Cam Reddish取代 Russell進入先發陣容，也讓板凳火力能夠銜接；作為替補出場的Russell擁有更多的開火權，為球隊帶來更大能量。
76人在半場前成功追平13分的落後差距，但湖人隨即打出一波8：0的攻勢，並在下半場開始後又接連打出10：0的高潮，徹底擊潰76人。
39歲的James自從去年超越Tim Duncan成為NBA歷史上第二年長完成大三元的球員後，已累積了7次大三元。歷史紀錄保持者為Karl Malone，他在2003年11月以40歲127天的年齡完成了大三元。