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▲D'Angelo Russell改打替補進帳18分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA湖人當家球星球星Anthony Davis傷癒歸隊，全場砍下31分，Austin Reaves 貢獻20分，而替補出場的D'Angelo Russell也有18分入帳，幫助湖人在1勝4負的客場之旅結束後，重返主場就成功守住勝利。而LeBron James在第四節初便完成了個人生涯第114次大三元。76人兩位主力缺陣，前MVP Joel Embiid 因推擠記者遭禁賽三場，全明星後衛 Tyrese Maxey 也因腿筋受傷而缺陣，預計將休養至少兩週，球隊戰力大打折扣，此役球星Paul George又陷入低潮，僅得9分，戰績滑落至1勝7負，並吞下五連敗。湖人調整陣容奏效，76人在半場前成功追平13分的落後差距，但湖人隨即打出一波8：0的攻勢，並在下半場開始後又接連打出10：0的高潮，徹底擊潰76人。