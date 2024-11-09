▲新社花海開幕首日現場湧入大批民眾(圖／觀旅局提供2024.11.9)

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▲時光隧道入口側前方拍過去有機會拍到太空人翱翔景致(圖／觀旅局提供2024.11.9)

新社花海暨台中國際花毯節活動今(9)日起展開！今年於農業部種苗改良繁殖場二苗圃展開為期23天的花卉盛典，總面積約30公頃，花海景觀面積13.5公頃，新社花海透過多肉植物創意組合展示區、高達6萬株一串紅、粉萼鼠尾草、萬壽菊及雞冠花等花卉，迎接花漾新時代及追求溫暖幸福意象，並與「太空花境」為主題的「台中國際花毯節」聯手展出，加上展區3大主題「金門特產」、「青農特區」、「山城農產推廣」等精彩展出內容，讓民眾盡情享受在地景觀、農特產品及農業文化，體驗山城慢活的幸福風情。由台中市政府觀光旅遊局所主辦「台中國際花毯節」，去年打造花卉城堡「漂浮花都」廣受好評。今年再挑戰突破，推出「太空花境」主題，打造歷年來最高、腹地最大、動態展演最多的主花毯「太空花城」，每日上午9時至下午4時整點以特色展演「主花毯秀」帶給遊客滿滿驚喜，絕對不能錯過。觀旅局長陳美秀表示，花毯節於11月9日至12月1日在新社盛大開展，今年策展有許多巧思，可愛繽紛的裝置藝術，加上絢麗花海，怎麼拍都是網美級的視覺盛宴，邀請全國民眾一起來拍照體驗。網紅攝影師莫莉MOLLY在Instagram上也分享今年花毯節如何簡單捕捉迷人視角。建議身穿淺色系洋裝，可讓照片色彩更突出，手機拍攝者建議開啟人像模式，調整至3倍焦距，請拍攝者蹲低把花當前景構圖，可拍出跟裝置藝術互動的概念構圖；站在從時光隧道的入口處由側前方的方向拍過來，有機會可以拍到太空人正翱翔在新社山景中。此外，莫莉MOLLY更分享了兩個自己最喜歡的拍攝點，大家千萬不可錯過，第一是藉由共創基地屋頂上方其鏤空設計，正中午頂光照入映出影子，襯托著基地內獨一無二共創的植物藍染創作；第二是站在時光隧道內靠出入口處，透過萬花筒反射呈現出好多個自己，捕捉豐富生動的瞬間，好拍又有趣。觀旅局補充，入口處的環環相扣立體馬路造型也是排隊必拍的裝置藝術之一，走在下方請拍攝者留意後方太空花城有無引入畫面中間，可增添豐富感，於右下角2024花毯節字樣下蹲低拍攝，可以拍攝到花卉與造型星球。此次展區每個主題均設有最佳拍攝點，提供大家拍攝時參照，歡迎每位遊客前來拍攝出自己的獨特畫面。觀旅局說，今年規劃有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，民眾可搭乘免費接駁專車，相當便利。展期間至服務台填寫活動問卷，有機會兌換每日限量問卷禮；或於台中市入選100亮點景點(新社商圈、高美濕地、台中公園、台中國家歌劇院、草悟道、武陵農場、福壽山農場)，於其中兩處找到指定打卡牆並合照打卡；亦或憑11月份台中合格旅宿住宿證明(發票、收據、訂房證明等) 就有機會至花毯節服務台兌換多重限定好禮，數量有限送完為止。