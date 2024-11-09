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▲北捷7日才在臺北車站、市政府站、大安站、頂溪站等11個捷運站，以及五條捷運路線各一部列車內，增設「禁帶危險物品」標示。（圖／北捷公司）

▲北捷口罩伯英勇上前奪刀壓制王婦，事後真實身份曝光，原來是現任台北市警察局防治科警務正薛先得。（圖／翻攝threads）

台北捷運8日晚間22時許發生砍人案，一名42歲王姓女子疑似出現幻聽，竟在車廂內持美工刀攻擊乘客，導致一名17歲男高中生臉部受傷，該女子也隨即被同車乘客壓制，之後遭警方制伏帶走。尷尬的是，前一天北捷才在11個站點首度增設「禁帶危險物品」標示，沒想到隔日就爆出砍人事件，也連帶引起大眾對公共運輸的安全意識，有網友提出「江子翠到龍山寺站之間是不是應該考慮增設站點？」引起一陣熱烈討論。北捷7日才在臺北車站、市政府站、大安站、頂溪站等11個捷運站，以及五條捷運路線各一部列車內，增設「禁帶危險物品」標示。根據大眾捷運法第50條之1第1項第1款規定，，其中包含各種刀具、剪刀或其他尖銳物品，以及各種槍械或彈藥、易燃液體、易於爆裂物品、容易自燃及引燃物品、容易侵害人體及有害他物之虞物品。北捷表示，捷運系統通車至今28年，良好捷運文化深植人心，但因應近年來社會急速變遷，加上有少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，因此才決定首度增設「禁帶危險物品」標示。未料北捷才剛增設完「禁帶危險物品」標示，隔天就發生砍人案，引起民眾熱議。一名網友在PTT發文表示，雖然這次砍人案是發生在江子翠到新埔站，但台北捷運江子翠到龍山寺站的間距，就板南線而言算是很長，多次砍人案也發生在江子翠站前後，讓他提出建議：由於龍山寺站到江子翠站，需要走華江橋通過新店溪，不少網友們紛紛吐槽原PO，「要轉乘船運嗎」、、「溪底站，入口要潛水下去」、「怎麼可能因為這原因增設站點」。也有人直言，「其實這段很常看到保安巡車，有搭車都知道」。北捷板橋新埔站8日晚間22時30分左右，在行進車廂中，一名42歲王姓女子疑似出現幻聽，突然持美工刀攻擊乘客，導致一名17歲男同學臉部被劃傷，出現一道約3公分的傷痕，讓現場乘客害怕尖叫、爭先恐後地下車。所幸女子當場遭同為乘客的台北市警官薛先得壓制，後被警方制伏帶走，男同學送醫治療後也無大礙。