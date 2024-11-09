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立法院財政委員會日前僅花3分鐘就將「財劃法修正草案」送出立法院財政委員會，引爆朝野衝突。而近日網路也流傳民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委賴士葆在5月時，兩人開心談論財劃法、要挖中央千億金額對話，相關內容，引發網友討論。立法院5月三讀通過《立法院職權行使法》等國會職權修法相關條文，引爆數十萬「青鳥」上街抗議，而在修法前，藍白立委在立法院議場前輪值排班，以確保修法通過，當時黃國昌與賴士葆談論財劃法的內容，因而被直播錄起來。黃國昌詢問「財劃法什麼時候要上？」賴士葆說，「我們黨團版出來了，挖5000多億」。黃國昌接續問，「有排什麼時候要上嗎？」賴士葆笑稱，「本來準備下禮拜一，我是很客氣，我只挖3000億，我們黨團版很狠、拿5000億」。黃國昌聽聞後雙手抱胸，並笑著說，「我們好像比較客氣，大概3000、4000億」；賴士葆提到，「我個人就挖3000億，黨團版差不多5300億」，最後拍手大笑。這樣的對話，引起網友討論，網友批評，「根本沒跟地方討論，就只是想挖錢，癱瘓全國財政」；還有網友感嘆說，「反正讓國家空轉，百姓就會覺得執政黨都沒在做事，藍白根本大賺」。