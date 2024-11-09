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佐佐木朗希在感言中表示，謝謝球團這五年來的支持，希望在只有一次的棒球生涯中不留遺憾，會從小聯盟開始逐步成長，努力成為世界第一的選手。日本強投佐佐木朗希在今年休賽季的動向備受關注，雖有消息指出羅德尚未允許佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，但外界還是相當期待他的下一步。在公告中，羅德的監督吉井表示：「從球隊的角度來說，當然非常痛苦，我也在美國打過球，所以能夠理解年輕時想要挑戰的心情。說實話，雖然還有很多未完成的部分，但我認為透過旅美磨練自己，也能提高自己的水平。」接著對佐佐木朗希表達祝福，說道：「而佐佐木朗希則是透過聲明，表示：「我從入隊以來，一直希望能夠挑戰MLB，這次球團能夠允許我移籍，我心中只有感謝。雖然在效力這5年，有很多不如意的事，但很感謝隊友、球團人員以及球迷的幫助，我才能專注在棒球。」關於未來的旅美生涯，他喊話道：「