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▲男粉突然遭到Jessi同行者施暴毆打。（圖／YouTube JTBC News）

▲Jessi（右）被挖出過去與施暴者（左）的親密合照，2人臉貼超近，看起來關係不一般。（圖／翻攝自韓網）

▲Jessi經過這次事件，儘管被認定無罪，但形象已經大受影響。（圖／IG jessicah_o）

韓國饒舌女王Jessi在今年9月捲入施暴風波，當時有未成年粉絲來要簽名，沒想到卻遭到Jessi同行友人痛毆，而Jessi當下視而不見離開現場，引起外界譁然。雖然她事後表示不認識施暴者，不過卻被網友抓包兩人曾有親密合照，不過並不被外界買單，Jessi也以被告身分接受調查，而最終昨（8）日結果出爐，Jessi沒有嫌疑，不過同行歌手KOALA則被依施暴嫌疑移送地檢，粉絲十分心疼Jessi：「形象影響太大了，應該有好一陣子都沒辦法活動。」回顧這次Jessi捲入的風波，9月29日凌晨，一名18歲男粉絲在路上巧遇她，不過在詢問合照遭拒後，卻突然被Jessi一旁的同行男子挑釁與毆打，該名粉絲相當錯愕，報警後還發現Jessi和施暴者早已離開現場，粉絲對此十分失望。事後Jessi強調並不認識施暴者，並會全力協助解決這起事件。然而該起事件的發展卻對Jessi的形象越來越不利，施暴者後續被起底是製作人KOALA，後續也有粉絲挖出Jessi與KOALA的親密合照，畫面中Jessi貼在男方背上，2人看起來十分親暱，照片曝光後也令粉絲痛批Jessi根本在說謊。接著Jessi在10月16日以嫌疑人身份接受調查，並聲稱與施暴者在案發當日是第一次見面，更供稱她有試圖阻止暴行，但隨即離開現場，後續首爾江南警察署在11月7日宣布，表示難以證明Jessi有隱匿或協助逃避罪犯的嫌疑，因此無需移交地檢，而Jessi的友人，同時也是饒舌歌手的KOALA，則被以施暴嫌疑被移交至首爾中央地檢署，另一名涉嫌施暴後逃往海外的外籍人士也已經被警方通緝。事件落幕，Jessi過往親人直率的形象已經重創，粉絲也心疼表示：「她只是形象受損，沒有犯罪，這個結果是理所當然的」、「其實從一開始就不是以她有罪的角度來批評，而是道德形象」、「雖然無罪，但這件事情會跟著她一輩子。」