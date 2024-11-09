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▲8日晚間，台北捷運板南線，驚傳持刀攻擊事件，王姓女子疑似出現幻聽，手持美工刀、劃傷男高中生臉部與頸部。（圖／翻攝畫面）

8日晚間10時許，台北捷運板南線，驚傳持刀攻擊事件，42歲王姓女子疑似出現幻聽，手持美工刀、劃傷男高中生臉部與頸部，當時車廂內有民眾見狀上前阻止，王女被壓制後遭警方上銬逮捕。9日下午，王女經警方訊問之後，依殺人未遂移送新北地檢署偵辦。據了解，王女擁有碩士高學歷，曾在電子工廠從事作業員，之後因合約到期，轉介到新北市新莊區某生技公司從事理貨員，昨天晚間，王女前往公司辦理離職，隨後搭乘捷運板南線返家。而王女聽見高中生聊天，誤以為對方講她壞話還想跟蹤她，竟持刀攻擊鄭姓男高中生。所幸有民眾見狀，合力上前制止，王女遭壓制後被警方逮捕。今天下午，警方依殺人未遂等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。