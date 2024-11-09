我是廣告 請繼續往下閱讀

國民天團玖壹壹成軍15週年，今(9)、明兩日將於台中中央公園戶外舉辦｢玖壹壹南北貳路音樂節」，不只主秀玖壹壹，還邀請逾30組藝人樂團輪番開唱，預計吸引超過1萬5千位民眾參加，嗨翻整個週末。市長盧秀燕昨晚特地帶著飲料與點心前往探班，恭喜玖壹壹成為首組登上中央公園舉行售票演唱會的藝人，也感謝他們回娘家辦演唱會，吸引人潮帶動台中觀光經濟。盧秀燕昨晚一到現場，就給玖壹壹的春風（洪瑜鴻）、洋蔥（陳皓宇）、健志（廖建至）大大擁抱，知道他們剛辛苦彩排完，趕緊送上台中人氣飲料、雞排及雞蛋糕，祝福玖壹壹人氣再創新「糕」、開演圓滿成功，玖壹壹也熱情回贈簽名紀念T-shirt，直呼「市長好暖！」新聞局長欒治誼、新聞局專門委員黃冠穎也陪同到場關心。盧秀燕表示，感謝玖壹壹選擇台中舉辦音樂節，這是中央公園落成以來，首次舉辦大型的售票活動，也是中部最大場售票音樂節，未來能零距離展現巨星魅力、與粉絲直接熱情互動的戶外開唱將成為主流，可容納10萬人的水湳中央公園中央球場為首選。市府會全力提供資源媒合、場地協調租借及相關行政協助事宜，歡迎更多重磅藝人到台中。玖壹壹健志說，今年是玖壹壹成軍15週年，他們始終堅持對家鄉的熱愛與積極向上的態度，特別邀請一路相伴的南北二路朋友們齊聚台中。最近出了新專輯，當天演出將會首唱新專輯的歌，也非常感謝市長及市府的幫忙，讓他們可以順利舉辦這場演唱會。欒治誼指出，除了主秀玖壹壹精彩演出，這次特別以音樂節形式呈現，如金曲神團「動力火車」、雙金歌王「沈文程」、演歌雙棲巨星「王識賢」、超人氣天團「八三夭」、金曲樂團「麋先生MIXER」、大勢樂團「TRASH」、在地樂團「固定客」等多組藝人輪番開唱，讓歌迷大飽耳福。欒治誼也說，此次除售票演唱外，主辦單位還特別規劃免費區域，有大型遊戲氣墊讓親子共遊的親子區、可坐著邊聽音樂邊野餐的野餐墊區及美食區，還有DJ免費舞台引領觀眾隨音樂搖擺，免費區域於上午11時30分開放入場，歡迎民眾一同感受現場熱烈的氛圍。新聞局表示，今日上午11時至明日晚上11時，主辦單位因應場地佈置與煙火施放準備，針對凱旋七路、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街及凱旋東街等煙火落焰區進行人車管制，維護民眾安全。另此次活動響應環保，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往。若搭乘捷運，可至文華高中站或文心櫻花站下車後，沿甘肅路步行約15分鐘即可到達活動會場。另行經會場周邊的市公車計有6、6副線、25、28、32、54、88、525、528、675、綠4等路線，站牌主要分布於凱旋路、河南路、經貿路及逢大路等，再步行約10分鐘即可抵達會場。此外，周邊也規劃免費機車停車場及收費汽、機車停車場，包括中央公園北側停車場、創研21、創研22、創研26、中央公園南側停車場及外圍停車場，汽車近3千席、機車近5千席，提供有需要的民眾使用。