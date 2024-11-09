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▲泰勒絲再度以《折磨詩人俱樂部》入圍年度專輯，未領獎就先寫下驚人紀錄。（圖／環球音樂提供）

▲披頭四睽違27年再入圍，期望可以再奪下一座葛萊美獎。（圖／環球音樂提供）

第67屆葛萊美入圍名單在台灣時間今（9）日凌晨揭曉，由碧昂絲獲11項提名領跑，巨星馬龍、怪奇比莉、肯卓克拉瑪和酷娃恰莉各獲7項提名居次，泰勒絲、莎賓娜卡本特和Chappell Roan則拿下6項入圍。其中泰勒絲與怪奇比莉在尚未頒獎前，就先在入圍部分寫下新歷史，值得注意的是，傳奇天團披頭四也以去年推出的〈最後一首新歌〉睽違27年再獲提名。本屆葛萊美獎入圍名單出爐，延續上一屆主要獎項由女力制霸，今年入圍名單也以女性居多，其中「最佳流行演出」和「最佳流行演唱專輯」等項目中，入圍者更全是女性。其中代表泰勒絲今年以《折磨詩人俱樂部》 （THE TORTURED POETS DEPARTMENT）再度入圍年度專輯，尚未頒獎前就搶先以「7度入圍」，寫下獲該項提名次數最多的女歌手紀錄；怪奇比莉今年發行的第三張專輯《溫柔重擊》（HIT ME HARD AND SOFT）同樣要角逐「年度專輯」，她也成為史上唯一一位生涯前3張專輯皆入圍年度專輯的歌手。這次入圍名單中值得一提的還有，樂壇傳奇披頭四合唱團（The Beatles）去年重磅推出的〈最後一首新歌〉（Now And Then），於本屆葛萊美獎獲得「年度製作」和「最佳搖滾演出」提名，這也是他們睽違27年後再獲入圍。此外，在眾天王、天后領跑入圍者中，酷娃恰莉、莎賓娜卡本特和Chappell Roan三位則是在出道多年後，於今年終於獲得爆炸性的關注，後者兩位更是「首次入圍」就獲得6項入圍，且包含最佳新人、年度專輯、年度製作、年度歌曲等4大通類獎項提名。莎賓娜稍早還在社群上貼出自己觀看入圍直播時不斷興奮尖叫的反應，她表示，「今天早上我們在巡演的巴士上，每入圍一次我們就瘋狂尖叫，提醒你們注意耳機音量。這是我第一次看入圍直播並且聽到我的名字！如果我說我這輩子從來沒有幻想過這一天，那一定是騙人的，我充滿感激！」