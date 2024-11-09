▲中信兄弟封王遊行沿線聚集相當多球迷(圖／中信兄弟提供2024.11.9)

▲中信兄弟拿下中華職棒35年「年度總冠軍」封王遊行，騎機車跟車追遊行(圖／中信兄弟提供2024.11.9)

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中信兄弟勇奪中華職棒第35屆年度總冠軍，台中市長盧秀燕兌現賽前的「兄弟之約」，由市府攜手中信兄弟球團於今(9)日舉辦封王遊行感謝祭，一早6時多就有小球迷帶著大球迷，全家一起來市政公園參加。市長盧秀燕到場力挺，再度發揮「省話一姐」功力，「我們又封王，好爽！中信兄弟明年再拿下總冠軍，我們封王遊行再見！」簡短不到30秒的致詞，讓現場上千位球迷High翻，揮旗吶喊下開始今天的封王遊行。今遊行感謝祭在市政公園舉辦，由當家應援團長「小白」擔綱主持，邀請Passion Sisters熱力舞蹈開場，中信兄弟球團也由總教練平野惠一代表贈送市長總冠軍合照紀念板及全台第一隻冠軍版「小翔娃娃」，感謝市府長期齊心協力為中信兄弟提供各項資源，成為球團最堅強的後盾。盧市長也特別在出發地點向球員揮舞旗子，歡送巴士駛離展開遊行，等待期間更化身主持人訪問球迷支持的球員，向英雄們吶喊，相約明年不見不散。盧秀燕表示，自她上任以來，每年例行賽前與總冠軍賽前都赴球場為中信兄弟打氣，而中信兄弟是台中的榮耀，近4年不負眾望在台中主場拿下3座總冠軍，這次更取得隊史第10座冠軍獎盃。她也兌現賽前的「兄弟之約」，在封王後率領市府團隊啟動籌辦機制。今在市政公園舉辦盛大的封王慶賀儀式，一早就有許多球迷湧入慶祝，感謝所有球迷的力挺，大家都是創造大台中光榮的城市英雄！運動局代理局長游志祥表示，盧市長相當重視在地球隊中信兄弟，每年中職例行賽前與總冠軍賽前均會特別前往球場鼓勵中信兄弟，賽事期間也不定時變身球迷，穿著球衣到球場或府前廣場觀賽，與球迷共同加油吶喊，以行動力挺兄弟隊奪冠。另外，中信兄弟封王遊行感謝祭，立法院副院長江啟臣和3名國民黨籍立委在台中送肉排、雞排和飲料。運動局指出，這次遊行車隊自上午11時從市府出發，封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，行經市政公園府會園道、市政北五路、惠中路一段、青海路二段、文心路三段(文華高中)、文心路二段、崇德路三段(中國信託銀行洲際分行)、崇德十九路、四平路，並回到終點台中洲際棒球場，迎接冠軍兄弟們回到「英雄谷」；沿線聚集相當多球迷，球員及現場民眾熱情互動，氣氛熱鬧，車隊抵達終點洲際棒球場後，則舉行分組對抗賽及球員簽名會，感謝球迷一路以來的賣力相挺。