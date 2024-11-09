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台中市昨（8）日晚間發生兩車追逐砸車打人事件，一輛豐田轎車被一輛BMW轎車追逐猛撞，失控撞上路邊其他車輛停車，車內兩人被BMW轎車下來的3人持棍棒毆打，還搶走一大袋贓款。警方查出是件詐騙集團黑吃黑1百萬元贓款的內鬨事件，警方隨後在一間汽車旅館逮獲駕BMW逃走的4名男子，但一大袋贓款已被詐團派人早一?取走。全案依詐欺罪名偵辦中。昨8日晚間約9時許，台中市第三分局接獲民眾報案，指中市東區旱溪街發生有飛車追逐、砸車事件，其中被砸的車輛內的兩名男手，還被對方拉出車外毆打。東信派出所警方很快抵達現場，現場只有19歲劉姓男子與17歲曾姓少年，打人的BMW已離去。劉曾兩人身體擦挫傷，兩人說詞避重就輕，都宣稱被陌生人毆打與砸車，警方認為另有隱情。警方很快查出內情，發現豐田車內原來有劉、曾、許三名車手，昨日提領贓款工作結束後，劉男想要私吞其中100萬元贓款，不料，許男因對詐團效忠，得知劉男有意黑吃黑其中100萬元，私下聯繫上級，詐團上級指派22歲的林男與20歲的黃男、21歲傅男共3人，駕駛白色BMW豪車前去攔截。兩車於台中市東區相遇，BMW轎車追逐豐田轎車，並多次衝撞豐田轎車，上演市區街道追逐景象，豐田轎車於旱溪街失控撞上路旁，BMW轎車的林男等3人下車毆打劉男與少年，搶走一袋物品後，與內應的許男等4人搭乘BMW離去。東信派出所協同偵查隊追查，今天（9）日清晨在一家汽車旅館逮捕林男 、黃男 、傅男與內應許男等4名涉案人員全數緝獲到案，並於BMW車內等處搜出鎮暴槍與毒品等物，至於一大袋的贓款則已被詐欺集團派人取走。警方正繼續偵辦中。