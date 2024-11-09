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民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，柯的妻子陳佩琪日前被約談後，今（9）日在臉書自爆問訊內容，並稱柯替台北市還債500多億。對此，網紅四叉貓（劉宇席）拿出資料質疑，柯文哲擔任第二任市長，完全沒已還過債，還能把擅長還債這件事拿出來說嘴多年。陳佩琪今在臉書發文替柯文哲喊冤，「把他說成一個見錢眼開、收受賄賂的貪污犯，說他什麼錢都要拿，根本是在羞辱他、毀滅他，我不服、我抗議」；陳提到，柯當市長8年，市長特支費700至800萬元，全部都給員工當績效獎金用，而在市長任內，幫台北市還債500多億，世大運開閉幕式比前任市長編列的預算少支出了數十億。對此，四叉貓在臉書分享柯文哲任內還債時間表，並提到民眾黨從上到下，從柯文哲到小草們，最愛拿出來說嘴的就是柯文哲任內幫台北市還了570億的債務，但只要把資料列出來就可以發現，台北市政府每年「超收」稅金幾十億到上百億元。四叉貓指出，柯文哲當了兩任台北市長總共8年的時間，只有第一任前四年有還債（1468億-898億=570億），第二任完全沒還過債，還能把擅長還債這件事拿出來說嘴多年，更別說前市長郝龍斌留下來的140億教育基金，被柯文哲用到剩下12億還不補。四叉貓質疑，如果柯文哲真的那麼會還債，為什麼第二任不肯還呢？教育基金為什麼用完不補呢？「柯文哲是不是從第二任開始變了，佩琪姐說說看啊！」