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▲Yuma的爸爸曾提點Ryu，不要做讓她看不起的事。（圖／翻攝自YouTube Ryuuu TV / 學日文看日本）

▲來自馬來西亞的Ryu（右）和日本老婆Yuma婚後感情一直都很甜蜜，如今卻被爆出婚變，還扯出外遇風波。（圖／翻攝自Ryu IG）

▲Yuma的聲明讓人心疼。（圖／翻攝自Yuma IG）

馬來西亞網紅Ryu和日本老婆Yuma從交往到結婚，一起經營YouTube頻道已經超過10年，兩人的感情也一直是許多觀眾嚮往的，只不過今（9）日卻被爆出婚姻觸礁，Ryu更疑似外遇，遭到網友群起撻伐，過去他曾拍過到日本提親的影片，答應Yuma的爸爸，會把她當成寶貝，現在看來格外諷刺。過去Ryu曾拍攝到Yuma家提親的影片，Ryu在講完未來規劃後，對著Yuma的爸爸說，「爸爸，答應你，我會讓Yuma每天過得幸福，所以請把女兒嫁給我。」當時Yuma的爸爸告訴他，「我人生中有兩個寶貝，雖然我把其中一個交給你，但還是我一輩子的寶貝，所以你也要當她是一輩子的寶貝。」而在日本的家庭，一般女方都會跟男方說「拜託你了」，意思就是我女兒就拜託你照顧了，但Yuma的爸爸霸氣喊，「我不會這樣說，因為對我來說這是一輩子的寶物，你可以讓她流淚，也可以讓她生氣，夫妻之間的小爭執我不在乎，，守住這件事做人，一定會幸福下去的。」Yuma在一旁哭得一把鼻涕一把眼淚。雖然夫妻倆之間究竟出了什麼問題，他們都還並未現身說法，Yuma也只有發文表示，目前的一切都還在等待中，一切都還有變數，對於無法對外說明，她也感到非常抱歉，而Ryu則是被抓到有一則合作貼文，對方疑似是中國女畫家，畫出Ryu的自畫像，寫下「大好き」，事情傳開後，過沒多久那則貼文就消失，女方帳號也轉為不公開。