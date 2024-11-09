大台風樂團新曲〈跩個屁〉爆紅，挨酸音準掉到18層地獄。大台風樂團團長兼主唱夏天接受《NOWnews今日新聞》訪問，首度正面回應：「怎麼突然間有這麼多『音樂老師』跑出來了，到底是哪個音調了，我自己都很好奇！怎麼可能！」她自曝做音樂很多年，也是唱片製作人，目前正在幫金曲歌后秀蘭瑪雅做專輯。
〈跩個屁〉魔性旋律、洗腦歌詞在各大社群瘋傳，被封台灣版〈APT.〉，才釋出短短11天，至今（9）下午3時許，就累積超過20萬觀看次數。大台風樂團主要成員由主唱大飛、團長暨主唱Keyboard手夏天，前身是2005年成立的Sense樂團，2010年中秋節戶外演出遇上三颱來襲，表演結束後決改名。
被酸音準掉地獄 夏天自揭金曲製作人身分
大台風樂團團長兼主唱夏天稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，首度公開回應網友評論，她直言：「很多留言，看了心裡多少有點難過！怎麼突然間有這麼多『音樂老師』跑出來了？到底是哪個音掉了？我自己都很好奇。」
夏天說，她因為網友一句「音準掉到18層地獄」批評，反覆聽了很多次〈跩個屁〉，邊聽邊不解驚呼：「怎麼可能！」不認為自己音準掉了。夏天表示，她從有記憶以來就是在做音樂，自己作詞作曲編曲，也在所屬乾坤唱片公司製作部門工作，幫很多藝人做專輯。
「我現在正在製作秀蘭瑪雅新專輯！」夏天公開，自己曾幫舞棍阿伯、林俊吉、法愛與林娜等藝人製作專輯，早期也參與製作台語金曲歌王阿吉仔專輯，目前正在幫台語金曲歌后秀蘭瑪雅做專輯。
夏天公開〈跩個屁〉創作靈感 加碼推薦兩首代表作
夏天也分享〈跩個屁〉創作由來是親身經歷，靈感來自某次演出結束後，「有一個男生跑來跟我說話，唱跳結束後很累，我沒有馬上回他，就被罵『跩個屁』」。
她說自己根本記不起來對方的模樣，當時也沒聽清楚他說什麼，但「跩個屁」這3個字就這樣在夏天腦海裡反覆播放、迴盪，也因此誕生了〈跩個屁〉這首歌。而演出服裝，都是夏天在寫好歌後發想呈現方式，再和設計衣服的朋友溝通，訂製而成。
對於網友懷疑她「創作歌手」身分，夏天也加碼推薦兩首代表作，大台風樂團的〈貝哥哥〉與〈放手一搏〉。希望大家能看到她做音樂的努力。
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被酸音準掉地獄 夏天自揭金曲製作人身分
大台風樂團團長兼主唱夏天稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，首度公開回應網友評論，她直言：「很多留言，看了心裡多少有點難過！怎麼突然間有這麼多『音樂老師』跑出來了？到底是哪個音掉了？我自己都很好奇。」
夏天說，她因為網友一句「音準掉到18層地獄」批評，反覆聽了很多次〈跩個屁〉，邊聽邊不解驚呼：「怎麼可能！」不認為自己音準掉了。夏天表示，她從有記憶以來就是在做音樂，自己作詞作曲編曲，也在所屬乾坤唱片公司製作部門工作，幫很多藝人做專輯。
「我現在正在製作秀蘭瑪雅新專輯！」夏天公開，自己曾幫舞棍阿伯、林俊吉、法愛與林娜等藝人製作專輯，早期也參與製作台語金曲歌王阿吉仔專輯，目前正在幫台語金曲歌后秀蘭瑪雅做專輯。
夏天公開〈跩個屁〉創作靈感 加碼推薦兩首代表作
夏天也分享〈跩個屁〉創作由來是親身經歷，靈感來自某次演出結束後，「有一個男生跑來跟我說話，唱跳結束後很累，我沒有馬上回他，就被罵『跩個屁』」。
她說自己根本記不起來對方的模樣，當時也沒聽清楚他說什麼，但「跩個屁」這3個字就這樣在夏天腦海裡反覆播放、迴盪，也因此誕生了〈跩個屁〉這首歌。而演出服裝，都是夏天在寫好歌後發想呈現方式，再和設計衣服的朋友溝通，訂製而成。
對於網友懷疑她「創作歌手」身分，夏天也加碼推薦兩首代表作，大台風樂團的〈貝哥哥〉與〈放手一搏〉。希望大家能看到她做音樂的努力。