本週冰品優惠出爐了！雙十一各大超商優惠齊發，全家霜淇淋即起至11月10日前買一送一，門市取包裹報會員可獲得11元霜淇淋兌換券，杜老爺藍莓優格雪糕買一送一，杜老爺曠世奇派草莓雪糕10元多一件；7-11即起至11月11日前，酷聖石複合店購買間3oz系列冰淇淋第二杯10元，相當於6折開吃。
🟡全家霜淇淋、杜老爺藍莓優格雪糕買一送一
全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」，自11月8日起至11月10日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了全家霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有杜老爺藍莓優格雪糕、農心辣白菜泡菜拉麵全買一送一，優惠只限3天。
📍門市｜11月8日至11月10日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾SOMO茶歐蕾法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
本週會員優惠自11月6日起至11月10日，還有杜老爺曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，農心辛拉麵買一送一優惠。並且即起至11月11日前，使用全盈+pay單筆滿300元送33元紅利金。
🟡全家雙11取貨優惠，霜淇淋、焙茶拿鐵11元吃
全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯焙茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）11元二選一優惠券。
貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
🟡7-11酷聖石複合店10元多一件
即起至11月11日前，7-11酷聖石複合店購買3oz系列冰淇淋第二杯10元；11月22日起至11月24日，活動期間3oz系列冰淇淋買一送一。7-11酷聖石複合店一鍵查詢。
🟡義美食品靜岡抹茶冰淇淋買一送一
義美食品門市即起至11月11日前，IRIS&FRIENDS靜岡抹茶鮮乳冰淇淋買一送一，每盒4入／300元，特價一盒只要150元，每人限購3組，會員不再享95折。日本靜岡抹茶加上鮮奶，濃郁抹茶香、綿密滑順不甜膩，抹茶控一定不能錯過！
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全家本週康康五又有最夯的「霜淇淋買一送一優惠」，自11月8日起至11月10日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了全家霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有杜老爺藍莓優格雪糕、農心辣白菜泡菜拉麵全買一送一，優惠只限3天。
📍門市｜11月8日至11月10日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾SOMO茶歐蕾法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
本週會員優惠自11月6日起至11月10日，還有杜老爺曠世奇派草莓大雪糕10元多一件，農心辛拉麵買一送一優惠。並且即起至11月11日前，使用全盈+pay單筆滿300元送33元紅利金。
🟡全家雙11取貨優惠，霜淇淋、焙茶拿鐵11元吃
全家10月30日起至11月26日，於全家門市取件主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得大杯焙茶拿鐵（原價65元）、霜淇淋（原價49元）11元二選一優惠券。
貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。
🟡7-11酷聖石複合店10元多一件
即起至11月11日前，7-11酷聖石複合店購買3oz系列冰淇淋第二杯10元；11月22日起至11月24日，活動期間3oz系列冰淇淋買一送一。7-11酷聖石複合店一鍵查詢。
🟡義美食品靜岡抹茶冰淇淋買一送一
義美食品門市即起至11月11日前，IRIS&FRIENDS靜岡抹茶鮮乳冰淇淋買一送一，每盒4入／300元，特價一盒只要150元，每人限購3組，會員不再享95折。日本靜岡抹茶加上鮮奶，濃郁抹茶香、綿密滑順不甜膩，抹茶控一定不能錯過！