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▲作為公眾人物的兩人全程沒有同框，葉珂在助理的護送下率先進入醫院，黃曉明則尾隨在後。就連離開時也是助理先送黃曉明離開，才返回醫院接葉珂。（圖／攝影劉大錘微博）

▲遮住面容的黃曉明在等待葉珂產檢的過程中，還親自跑去路邊攤販替女友買烤地瓜。（圖／攝影劉大錘微博）

▲葉珂爭議不斷，日前還因點評歌手伍佰的歌曲猥瑣遭到中國網友痛罵。（圖／知名少女娛鬼鬼微博）

▲近日黃曉明出席活動，談到新女友葉珂時雲淡風輕的表示：「如果我的事情能夠讓大家樂呵一下的話，這也是一件很樂呵的事情。」（圖／芒果撈小萌主微博）

中國男星黃曉明上月高調認愛小15歲的網紅女友葉珂，不過兩人戀情公開後，女方過往也遭到起底。葉珂近來不只被爆出在上段婚姻中「婚內出軌黃曉明」，日前更傳出仗著已有身孕，向不想要孩子的黃曉明索要高達12億台幣的天價分手費，外傳兩人的感情已破局。不過中國知名狗仔劉大錘卻在昨（8）日晚間在社群平台上公開黃曉明陪伴葉珂前去產檢的影片，仔細呵護女友的黃曉明還跑去幫對方買烤地瓜，表示兩人依然恩愛，並非外界謠傳的已經分手。中國知名狗仔「攝影劉大錘」，昨日晚間在微博上公開了黃曉明與葉珂一起前去產檢的影片，作為公眾人物的兩人全程沒有同框，身穿花紋外套的葉珂在助理的護送下率先進入醫院，似乎相當不放心的黃曉明遮住面容，默默尾隨在女友身後。劉大錘接著透露，兩人的感情似乎並沒有外界謠傳的如此不堪，黃曉明在等待葉珂產檢的過程中，雖然並沒有入內但看起來十分焦急擔憂，還親自跑去路邊攤販替女友買烤地瓜，雙方似乎不曾受到流言影響，依然穩定甜蜜。劉大錘還在直播間中補充，黃曉明近來熱衷在網路上比較嬰兒車的價格，似乎十分期待「二次當爹」，也打臉近來謠傳的「黃曉明逼葉珂打胎，女方索要天價分手費」的流言。陪產檢影片公開後，「曝黃曉明陪葉珂產檢」的詞條也火速衝上熱搜，但對於劉大錘公開的消息多數人並不買帳，紛紛出言嘲諷：「葉珂給了你多少錢爆這個爛瓜」、「你說爆黃曉明猛料就是他給嬌妻買地瓜？」、「果然懷孕了才官宣」、「吃瓜的瓜不是地瓜的瓜好嗎」、「昨天傳分手今天陪產檢，兩個加起來都80多歲的人怎麼天天戲這麼多」、「曉明消費降級了這麼摳的嗎」、「他們倆口子是買了微博熱搜包年套餐嗎？」黃曉明與前妻Angelababy離婚後，感情生活一直是外界關注的焦點，沒想到上月他卻無預警公開自己在和網紅葉珂交往的消息，瞬間引起外界的一片譁然。公開戀情後，葉珂過往的言論也被扒出：「貶低Angelababy代言的奢侈品牌」、「父母就讀科系疑似造假」、「臉上微整但整了百分之40」、「自創服飾品牌疑似抄襲」、「午餐只吃裱花小蛋糕」、「認為在學校上廁所非常粗魯」以及點評伍佰、蔡依林、陶喆人的歌曲猥瑣、愚蠢，引發不小的爭議外，也直接變成網路熱哏，不過十分護短的黃曉明依然把葉珂帶在身邊，日前出席活動時還稱女友的言行只是讓大家「樂呵」一下，遭到全網謾罵。