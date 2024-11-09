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▲女畫家PO出Ryu的畫像告白：「最喜歡你了」，結果被網友狂轟。（圖／女畫家 IG）

擁有182萬人訂閱的YouTube頻道「Ryuuu TV / 學日文看日本」，由來自馬來西亞的老公Ryu和日本老婆Yuma共同經營，2人先前經常在頻道內分享日常生活放閃，不過近來有眼尖網友發現，他們越來越少同框，且男方還被抓包疑似外遇，一名女畫家發文標註Ryu的IG帳號，還貼出一張Ryu的畫像，並喊「大好き（最喜歡你了）！」事後許多網友湧入狂轟，女畫家把IG也改成私人帳號，但女畫家的身分仍遭起底，被發現來自中國，目前在日本武藏野美術大學就讀。Ryu和Yuma離婚傳言在網路上被瘋狂討論，Yuma剛出面說明狀況不久，一名女畫家就在IG發出Ryu的畫面，還標記Ryu的帳號，並在貼文喊出「大好き（最喜歡你了）」，更放上愛心符號，讓不少粉絲認為Ryu可能出軌，並留言轟「再見了ryu，退追」、「結婚拿到日本身分就跑？」、「這是什麼意思？外遇嗎？」大約過了3小時，該篇貼文就在Ryu的版面上消失，女畫家也把IG鎖成私人帳號。儘管如此，仍有不少人湧入Ryu的帳號狂轟，「刪文了？那我來這裡再罵一次」、「所以你是在利用Yuma嗎」、「你忘記當初娶Yuma時，對她家人說過的承諾嗎？」還有網友肉搜出女畫家的身分，發現她姓施，是一名中國人，自介上透露自己就讀過西安美術學院，以及日本的武藏野美術大學。但也有人幫忙緩頰，認為僅憑現在的線索，還無法斷定Ryu出軌女畫家，應該要再觀察。而關於近來吵得沸沸揚揚的離婚傳言，Yuma昨（8）日晚上也在IG上發文，表示「我和Ryu的事情，最近讓大家一直感到擔心，真的很抱歉。」他們都有看到留言，知道網路上有很多不同的意見和猜測，但因為目前的狀況持續在變化，所以無法向大家解釋，「我自己也不知道不久的將來會變成怎麼樣，等著答案的這段時間，感覺時間過得特別慢。」但她強調，之後找到合適的時機，一定會向大家說明。