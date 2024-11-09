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▲目前洋面上共有三個颱風共存，接著不排除還有熱帶擾動發展中，需要持續追蹤觀察。（圖／中央氣象署）

熱帶性低氣壓TD27和TD28生成颱風！日本氣象廳將在下午2時，將熱帶性低氣壓TD27在今（9）日下午2時升格為今年第23號「桔梗」颱風，預估路徑將朝呂宋島往南海前進，若路徑偏北，仍有水氣將間接影響台灣；TD28也接力增強為第24號「萬宜」颱風，未來將持續向西移動，加上遠離的銀杏颱風，目前太平洋面上有三颱共舞。熱帶性低氣壓TD27於今（9）日凌晨2時生成，目前位於菲律賓東方海面，日本氣象廳於今下午2時將其升格為颱風，為今年第23號「桔梗」颱風；「萬宜」颱風也接力生成，目前加上銀杏颱風，有三颱齊共舞。中央氣象署預報員張竣堯預報指出，銀杏颱風向南移動並遠離台灣，對台灣天氣已經沒有影響。今年第23號「桔梗」颱風，預估路徑將朝西北西移動通過呂宋島，進入南海，另一個熱帶性低氣壓TD28增強為「萬宜」颱風，位於關島東方海面，距離台灣4000公里，預估路徑將向西移動，位置距離台灣遙遠，強度不會維持太久。張竣堯表示，目前洋面上共有三個颱風共存，接著不排除還有熱帶擾動發展中，需要持續追蹤觀察。而11月秋颱陸續生成，根據統計，過去11月平均有2到3個颱風生成，以近幾年來說，今年11月颱風偏多。