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▲《原子少年2》派出7位選手人氣選手（由左至右）東翰、洪暐、李定、陳彥旭、Alex、禾雁凱、Vin拍攝寫真集。（圖／記者吳翊緁攝）

▲《原子少年2》總決賽將在今（9）日播出，演唱會結束後選手們將前往電影院和250名粉絲一同觀賞總決賽。（圖／記者吳翊緁攝）

《原子少年2》演唱會《最近的男孩》在今（9）日舉行，由人氣選手李定、東翰、洪暐、Alex、禾雁凱、Vin、陳彥旭代表拍攝的《原子少年2》專屬寫真，也即將於月底上線發售，演唱會前代表選手們接受媒體訪問，除了小小劇透今日的演唱會以外，也現場搶先曝光了寫真集的帥氣照片，其中李定和洪暐拍攝了許多CP雙人照，李定的另一個人氣CP搭檔李東翰表示不會覺得失寵，認為到最後大家想到李定還是會先想到自己，而東翰也和另一名選手禾雁凱拍攝了「床照」，讓他直呼：蠻開心的！李定透露寫真集有分兩個主題「學院風」、「海邊風」，而拍攝海邊系列時，主打年輕青春的感覺，洪暐表示大家身材都很不錯，但是東翰最愛露身材，至於自己為了拍攝有試圖戒碳水化合物，然而第一天早上起來還是大水腫。李定在寫真集中分別和3位少年組CP，禾雁凱則是和Alex也有拍攝CP照，東翰不甘示弱表示和禾雁凱有一組一起在床上拍的照片，讓他直呼：「我蠻開心的欸！」至於演唱會內容，Vin透露這次晨之星和其他組會很不一樣，大家都在表演很炸的歌曲，晨之星走抒情路線，想要呈現一種畢業感性，希望大家看得開心；陳彥旭所屬的小行星是6組中平均年齡最低的，他放話：「小行星長大了！」對最後的舞台的表現非常有自信。導師之一坤達也會來看今日的演唱會，見證少年們的成長，而所有少年們開完演唱會後，就會直奔美麗華，在電影院中和250名粉絲一起收看總決賽播出。