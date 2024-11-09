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▲林奕嵐混血外型在演藝圈很吃香。（圖／ELLE TAIWAN)

近日在影集《X！又是星期一》中，有亮眼表現的林奕嵐，獨特五官、時尚的氣質，一直以來都是許多時尚品牌新寵兒。近日她擔任雜誌封面人物，分享從2年前拍攝影集《X！又是星期一》中飾演剛出社會的職場菜鳥，經歷以《她和她的她》奪下金鐘最具潛力新人獎的過程，22歲的她坦言，希望能做一個不害怕失敗的大人。此次封面拍攝從色調、服裝、道具風格強烈，年僅22歲的林奕嵐散發出小女人的獨特魅力，女孩與女人最大的不同之處，林奕嵐認為是因為了解自己所散發的自信，而現在的她，仍處在學習如何成為女人的階段，就如同她在新戲《X！又是星期一》裡飾演的職場菜鳥一般，以演員身分開啟摸索大人世界的成長之路。她接著說：「」她也不諱言，現在的自己正處於「這幾年來最好的狀態」，造成如此轉變，不只是現實生活中累積的磨礪，還有獨處時與自己對話帶來的醒悟。林奕嵐在受訪問時也被問到，想成為一個什麼樣子的女人？林奕嵐說：「」她坦言自己不喜歡失敗，常因害怕無法達到心中理想的目標，在面對想做的事時，反而會裹足不前，接著說：「很多人會覺得在小孩的時候，你都可以犯錯，因為還年輕、還有很多學習空間。當年紀漸長了，反而會因為要配合這個社會既定的完美形象，而不敢放手執行。但其實不管你年紀多大，依然還是有可以失敗的空間，所以我希望成為一個願意失敗的女人！」受訪時也被問到英文名字「Charlize Lamb」的由來，林奕嵐表示，是爸爸受奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）啟發得來的靈感。她笑說：「