近日在影集《X！又是星期一》中，有亮眼表現的林奕嵐，
獨特五官、時尚的氣質，一直以來都是許多時尚品牌新寵兒。 近日她擔任雜誌封面人物，分享從2年前拍攝影集《X！又是星期一》中飾演剛出社會的職場菜鳥， 經歷以《她和她的她》奪下金鐘最具潛力新人獎的過程，22歲的她坦言，希望能做一個不害怕失敗的大人。
22歲林奕嵐不怕失敗 新戲演職場菜鳥悟出人生道理
此次封面拍攝從色調、服裝、道具風格強烈，年僅22歲的林奕嵐
散發出小女人的獨特魅力，女孩與女人最大的不同之處， 林奕嵐認為是因為了解自己所散發的自信，而現在的她， 仍處在學習如何成為女人的階段，就如同她在新戲《X！ 又是星期一》裡飾演的職場菜鳥一般， 以演員身分開啟摸索大人世界的成長之路。她接著說：「 我最近發現這個世界不是圍繞著自己而轉， 你的行為舉止其實也會影響到身邊的人，當他們因為你而變得更好， 也會讓自己變得更有成就感。」她也不諱言，現在的自己正處於「 這幾年來最好的狀態」，造成如此轉變， 不只是現實生活中累積的磨礪，還有獨處時與自己對話帶來的醒悟。
林奕嵐在受訪問時也被問到，想成為一個什麼樣子的女人？
林奕嵐說：「我想要持續當一個很real、很誠實的人， 然後成為一個不怕犯錯的女人。」她坦言自己不喜歡失敗， 常因害怕無法達到心中理想的目標，在面對想做的事時， 反而會裹足不前，接著說：「很多人會覺得在小孩的時候， 你都可以犯錯，因為還年輕、還有很多學習空間。當年紀漸長了， 反而會因為要配合這個社會既定的完美形象，而不敢放手執行。 但其實不管你年紀多大，依然還是有可以失敗的空間， 所以我希望成為一個願意失敗的女人！」
受訪時也被問到英文名字「Charlize Lamb」的由來，林奕嵐表示，是爸爸受奧斯卡影后莎莉賽隆（C
harlize Theron）啟發得來的靈感。她笑說：「 爸爸非常欣賞莎莉賽隆，所以我出生的時候就以她為範本取名為Ch arlize。至於中文名「林奕嵐」，則是媽媽請朋友幫忙取的， 雖然沒有什麼特別的涵義，不過我蠻喜歡的。」
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此次封面拍攝從色調、服裝、道具風格強烈，年僅22歲的林奕嵐
林奕嵐在受訪問時也被問到，想成為一個什麼樣子的女人？
受訪時也被問到英文名字「Charlize Lamb」的由來，林奕嵐表示，是爸爸受奧斯卡影后莎莉賽隆（C