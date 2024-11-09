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▲楊謹華在彩蛋中崩潰。（圖／翻攝自Netflix）

▲嚴藝文擁抱哭到不行的曾莞婷。（圖／翻攝自Netflix）

▲謝盈萱也難逃被「逼哭」的命運。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》已經在11月7日上線，除了女明星的明爭暗鬥，演藝圈的潛規則、生存法則是一大看點之外，在影集上線後，導演嚴藝文也不斷在Threads上「海巡」，更提醒大家一定要看到最後，在上字卡時有女演員們的NG畫面，從大笑到大哭，讓許多觀眾情緒也跟著變化，大家都盛讚嚴藝文實在「太厲害了」！嚴藝文在影集播出後親自「海巡」回覆網友的各種問題，她也在自己的頁面寫下，「溫馨提醒，12集必須看到最後，有彩蛋。」原來是在Roll字卡的時候有演員們的NG畫面，楊謹華和「流氓」詹懷雲的親密戲笑場，曾莞婷把「蠑螈」叫成「壁虎」俏皮吐舌，鍾欣凌在車上做怪表情，薛仕凌從撲克臉突然笑噴等都相當有趣。但畫風一轉，當大家開始拍情緒戲時，各個神情凝重，謝盈萱情緒崩潰大哭，曾莞婷蹲在角落哭到無法自拔，這時嚴藝文就會出現在大家身邊，給每一位掏心掏肺的女演員一個溫暖的擁抱，拍拍她們的肩膀，雖然沒有錄到聲音，但感覺得出來，每位演員都在此刻得到了療癒。不少觀眾看了都說，「怎麼看著看著就哭了」、「彩蛋真的不能放過」，「謝謝導演，給我大大的安慰」、「謝謝藝文導演，讓我的視覺感官，有更不一樣的衝擊」。而嚴藝文先前接受《NOWnews今日新聞》專訪時也透露，由於《影后》實在和大家的日常生活重疊度很高，遊走在真真假假之間，有時投入得太深，會難以自拔，身為導演，其實很奸詐地就是想要利用那個東西，調皮喊：「但我要負責把大家拉回來啦！」