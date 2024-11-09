桔梗、萬宜颱風於今天下午2時生成，與遠離中的銀杏颱風形成三颱共舞的罕見景象，氣象粉專表示，11月同時存在3個颱風非常罕見，為30年來首次，歷史上也僅出現過3次，並且還沒成颱的94W也在發展中，若是順利生成，將成為今年第25號颱風「天兔」，有機會4颱共存。
桔梗、萬宜颱風在今（9）日下午生成，加上遠離中的銀杏颱風，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，西北太平洋上同時存在4個擾動並不罕見，但在11月同時「存在3個颱風」，卻是十分少見及罕見，根據氣象署有颱風資料以來（1958年起），11月三颱共舞的狀況也只出現過3次，分別是：
1968年11月22日至24日瑪美、妮娜、婀拉
1991年11月3日至11月8日席斯、賽洛瑪、弗恩
1994年11月1日弗恩、薇爾達、瑞爾妲
近一次在11月同時出現3個颱風，已經要追溯到1994年，也就是30年前，當中是否存在著什麼規律？還需要更多研究來判斷，但目前可以知道的是，此3颱影響台灣機率低，桔梗將通過呂宋島，萬宜前方環境不適合發展，將在遠洋消散，需要留意的是還沒成颱的94W，若生成將成為今年第25號颱風「天兔」颱風。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，11月相當罕見的3颱鼎立已發生，另外關島東南方的94Ｗ，有機會在未來幾天成為第25號「天兔 Usagi」會不會成為4颱鼎立的局面呢？還需要進一步觀察。
不過目前太平洋高氣壓相當強勢，颱風們只能沿著高壓邊緣移動，桔梗颱風在高壓強勢導引下，跟隨銀杏腳步機率較高；萬宜即將進入環境較差的區域，有可能邊走邊減弱。下週高壓有減弱的趨勢，94Ｗ有可能在抵達菲律賓附近時轉向，變數很大，要多注意這個系統的動態！
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1968年11月22日至24日瑪美、妮娜、婀拉
1991年11月3日至11月8日席斯、賽洛瑪、弗恩
1994年11月1日弗恩、薇爾達、瑞爾妲
近一次在11月同時出現3個颱風，已經要追溯到1994年，也就是30年前，當中是否存在著什麼規律？還需要更多研究來判斷，但目前可以知道的是，此3颱影響台灣機率低，桔梗將通過呂宋島，萬宜前方環境不適合發展，將在遠洋消散，需要留意的是還沒成颱的94W，若生成將成為今年第25號颱風「天兔」颱風。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，11月相當罕見的3颱鼎立已發生，另外關島東南方的94Ｗ，有機會在未來幾天成為第25號「天兔 Usagi」會不會成為4颱鼎立的局面呢？還需要進一步觀察。
不過目前太平洋高氣壓相當強勢，颱風們只能沿著高壓邊緣移動，桔梗颱風在高壓強勢導引下，跟隨銀杏腳步機率較高；萬宜即將進入環境較差的區域，有可能邊走邊減弱。下週高壓有減弱的趨勢，94Ｗ有可能在抵達菲律賓附近時轉向，變數很大，要多注意這個系統的動態！