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本月5日，台南市中西區一處民宅，發生情侶雙屍命案，51歲陳姓男子與44歲楊姓女友，被發現陳屍屋內，明顯死亡多日。警方調查發現，陳男因不慎掉入詐騙集團陷阱，四處籌措700多萬元「投資」，最後發現受騙700萬元要不回，擔心連累家人因此絕望輕生。據了解，陳男姊姊收到陳男寄來的書信與鑰匙，驚覺有異狀前往查看，發現弟弟與女友陳屍屋內死亡多時。警方調查發現，陳男從事技術工，因誤信詐團「假投資」陷阱，向親友借了700萬元，最後發現上當受騙，因此走上絕路。內政部警政署指出，詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人，並假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多說詞，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再以洗碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，民眾發現帳號遭凍結或網站關閉才發現遭詐。因此呼籲，高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，民眾應選擇自己有深入瞭解過的投資標的，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙。