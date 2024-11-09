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▲高雄的甜甜圈名店「兜兜圈」在臉書公布將歇業，一次三家店都將結束營業，也親曝無奈原因。（圖／取自兜兜圈臉書）

高雄知名的甜甜圈店「兜兜圈」，5年前從鹽埕區巷弄內起家，成為排隊名店，近兩年還拓展成為三家分店，無奈業者於臉書證實將營業到11月底，且三家店都將熄燈。引起顧客們紛紛留言表示惋惜，也一直敲碗希望業者至少保留一家店。「兜兜圈」從高雄鹽埕區崛起，標榜美國紐約習回的甜甜圈，用料紮實且口味多元，當初開業時即變位在超隱密小巷子內，依舊有許多識途老饕造訪，假日時排隊人潮更是日常情景，近幾年開了兩家分店，而總店也搬了家。總店（壹號店）在Google 評論上有4.3顆星、貳號店有4.1顆星、参號店更是高達4.5顆星，足見受到眾多好評，看似品牌營運穩定之際卻爆出將歇業，且三家店都將在11月底熄燈。業者也在臉書粉專公開無奈原因，主因是成本一路上升，「把原本僅有的小利潤一下壓扁了，壓沒了，既不能在食材上偷工減料打折扣，也不能減辛苦跟我們一起奮鬥夥伴的薪水，更不能在價格上再漲價（再漲我自己都不能接受），一路打拚回頭看發現，是該做個決定了。」意即消息曝光，許多網友紛紛留言：「好可惜，謝謝兜兜圈這幾年的陪伴」、「」、「什麼我以後吃不到了，這幾天趕快去買來吃」、「遙想當年在新樂街上，大家一起排隊的畫面，時間過得好快，祝福」，當然最多人敲碗的則是「希望可以留一家店」、「希望美麗島店能留下」、「壹號店 留著」，紛紛都期望至少可以有一家分店還營業著，足見不捨情意。兜兜圈的