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▲網友上網抱怨警察開罰整排停在白線內的機車，結果發現這些機車真的有違規行為。（圖/爆料公社）

▲路面邊線的白線內確實可以停車，不過如果「顯有妨礙其他人、車通行處所停車」的話，仍然屬於違規行為。（圖／Pixabay）

▲路上的白線有粗細之分，10公分在外側的是「快慢車道分隔線」，不得停車；如果是內側15公分的則是「路面邊線」，可以停車但要注意不能妨礙交通。（圖/Google Map）

▲路上有紅線的地方全時段不得停車，如果停在停車格沒有停在格子內壓到紅線，也是屬於違規行為哦！（圖／翻攝自爆料公社）

1200元直接繳給國庫！台灣素有「機車王國」的稱號，其實長久以來路邊停車格不夠的問題也是討論許久，許多人找不到位置撇開紅線違停不說，騎士會自己找空地或者劃設白線的地方停車，但亂停車可要注意了！有民眾在臉書社團「爆料公社」貼出影片表示，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「又要年底缺業績了啊，不找平民開刀怎麼行」、「警察真的吃飽沒事做」、「這一定是有人去檢舉的啦，警察不會沒事開這種單」；隨著畫面在網路上備受討論，台中大雅警分局也出面說明表示，經過查證，該案是接獲民眾報案檢舉，警方表示，，否則就會有妨礙其他人車通行的問題。所以如果找不到停車位的話到底規定是怎麼樣？許多人感覺都還是霧煞煞，《NOWnews》也特別整理三種路上會看到的顏色標線，🟡白線：白線有分快慢車道分隔線以及路面邊線，其分類就按照距離路邊寬度來看，各縣市的黃線規定會有所不同，，簡單來說黃線在非特定夜間時段不得久停就對了！，有些人可能覺得把機車塞到紅線內不妨礙交通就沒問題，但其實這是錯誤的觀念，