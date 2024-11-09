1200元直接繳給國庫！台灣素有「機車王國」的稱號，其實長久以來路邊停車格不夠的問題也是討論許久，許多人找不到位置撇開紅線違停不說，騎士會自己找空地或者劃設白線的地方停車，但亂停車可要注意了！近日有網友直擊員警對整排停在白線上的機車開罰單，認為這非常擾民的行為，結果警方也解釋這是因為「違反車通行處所停車」，其實可以罰600元以上1200元以下罰鍰。
有民眾在臉書社團「爆料公社」貼出影片表示，一名警察在台中市大雅區學府路開機車紅單，但機車明明都停在白色線上，結果整排都被開單，民眾不滿向員警反應，員警還叫他自己去申訴，抱怨這個舉動非常擾民，同時質疑開罰單的正當性。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「又要年底缺業績了啊，不找平民開刀怎麼行」、「警察真的吃飽沒事做」、「這一定是有人去檢舉的啦，警察不會沒事開這種單」；而也有眼尖網友發現有端倪「推測這些機車前面那裡是工地的門欸，這樣是違規沒錯」、「擋到別人的用路跟車輛通行處是違規好嗎....到底為什麼風向會是警察的問題」！
不是任何白線都可以亂停！小心吃上1200元罰單
隨著畫面在網路上備受討論，台中大雅警分局也出面說明表示，經過查證，該案是接獲民眾報案檢舉，員警到場勘查發現數輛機車妨礙工地大門人車出入，已經導致工地的工程車輛沒有辦法進出，這依據道路交通管理處罰條例第56條1項5款規定「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」依法舉發。
警方表示，如果妨礙其他人車通行的問題，依法違規開罰新台幣600元以上、1200元以下，一般來說，15公分路面白色邊線外停車並不違法，但是如果是別人的通行出入口則不可以停放，否則就會有妨礙其他人車通行的問題。
停車到底要停哪裡不違規？三種顏色線路資訊一次看懂
所以如果找不到停車位的話到底規定是怎麼樣？許多人感覺都還是霧煞煞，《NOWnews》也特別整理三種路上會看到的顏色標線，包括白線、黃線以及紅線的相關規範，提醒民眾外出開車、騎機車千萬不要再亂停，以免荷包大失血啦！
🟡白線：白線有分快慢車道分隔線以及路面邊線，其分類就按照距離路邊寬度來看，距離路邊10公分的白線是「快慢車道分隔線」，停在上面絕對是違規；而如果是距離路邊15公分的白線是「路面邊線」，可以停在白線跟車道間，且必須順向僅靠路邊30公分內，如果超越或者壓在白線上，甚至像該文案例妨礙他人交通，就會被開罰單哦！
🟡黃線：各縣市的黃線規定會有所不同，不過多數都是白天不能停車但可以臨時停車（不得超過3分鐘），夜間時段（晚上8點至上午7點）開放停車，簡單來說黃線在非特定夜間時段不得久停就對了！
🟡紅線：全時段都不可以停車與臨停，有些人可能覺得把機車塞到紅線內不妨礙交通就沒問題，但其實這是錯誤的觀念，有些地方就算沒有畫紅線也不能亂停車，例如公車站的前後十公尺處、消防車處入口前後五公尺處、交叉路口等，都要非常注意才行！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「又要年底缺業績了啊，不找平民開刀怎麼行」、「警察真的吃飽沒事做」、「這一定是有人去檢舉的啦，警察不會沒事開這種單」；而也有眼尖網友發現有端倪「推測這些機車前面那裡是工地的門欸，這樣是違規沒錯」、「擋到別人的用路跟車輛通行處是違規好嗎....到底為什麼風向會是警察的問題」！
不是任何白線都可以亂停！小心吃上1200元罰單
隨著畫面在網路上備受討論，台中大雅警分局也出面說明表示，經過查證，該案是接獲民眾報案檢舉，員警到場勘查發現數輛機車妨礙工地大門人車出入，已經導致工地的工程車輛沒有辦法進出，這依據道路交通管理處罰條例第56條1項5款規定「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」依法舉發。
警方表示，如果妨礙其他人車通行的問題，依法違規開罰新台幣600元以上、1200元以下，一般來說，15公分路面白色邊線外停車並不違法，但是如果是別人的通行出入口則不可以停放，否則就會有妨礙其他人車通行的問題。
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所以如果找不到停車位的話到底規定是怎麼樣？許多人感覺都還是霧煞煞，《NOWnews》也特別整理三種路上會看到的顏色標線，包括白線、黃線以及紅線的相關規範，提醒民眾外出開車、騎機車千萬不要再亂停，以免荷包大失血啦！
🟡白線：白線有分快慢車道分隔線以及路面邊線，其分類就按照距離路邊寬度來看，距離路邊10公分的白線是「快慢車道分隔線」，停在上面絕對是違規；而如果是距離路邊15公分的白線是「路面邊線」，可以停在白線跟車道間，且必須順向僅靠路邊30公分內，如果超越或者壓在白線上，甚至像該文案例妨礙他人交通，就會被開罰單哦！
🟡黃線：各縣市的黃線規定會有所不同，不過多數都是白天不能停車但可以臨時停車（不得超過3分鐘），夜間時段（晚上8點至上午7點）開放停車，簡單來說黃線在非特定夜間時段不得久停就對了！
🟡紅線：全時段都不可以停車與臨停，有些人可能覺得把機車塞到紅線內不妨礙交通就沒問題，但其實這是錯誤的觀念，有些地方就算沒有畫紅線也不能亂停車，例如公車站的前後十公尺處、消防車處入口前後五公尺處、交叉路口等，都要非常注意才行！